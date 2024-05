’Trasform-azioni’ chiude stasera con Giulia Ciarapica

La seconda edizione di ‘Trasform-azioni – Periferie al centro: nuovi spazi del possibile’ promossa dall’impresa sociale Era-Futura e Centro Giovanile Casette si chiude stasera. La scena sarà tutta per la direttrice artistica della rassegna, Giulia Ciarapica, scrittrice, critica letteraria, blogger culturale, collaboratrice de ‘Il Foglio’. Stasera (ore 21,15) presso la Biblioteca del Centro Giovanile Casette, sollecitata dalla professoressa Patrizia Baglioni presenta il suo ultimo libro, la graphic novel ‘Come se non fossimo stati’ (Round Robin Editore). Anche per questo libro la Ciarapica si è ispirata alla frazione di Casette d’Ete dove risiede e dove ha ambientato la trama del racconto illustrato da Michela Di Cecio. L’ingresso è libero.