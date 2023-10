Trecento balle di fieno a fuoco: maxi intervento dei pompieri

Incendio nella notte a Francavilla d’Ete: improvvisamente prendono fuoco 300 balle di fieno, circa 40 quintali di materiale, che erano state già accatastate in un campo. L’allarme è stato lanciato intorno alle 3 di sabato dai proprietari che vivono a poche decine di metri di distanza in contrada San Sisto nelle campagne di Francavilla d’Ete, che hanno visto in piena notte un forte bagliore e le fiamme sollevarsi nell’oscurità. Il fieno era accatastato nel campo e sprovvisto di copertura, ma le fiamme propagandosi hanno raggiunto anche una piccola legnaia posta di fianco. Sul posto sono intervenute complessivamente ben 4 squadre dei vigili del fuoco di cui 3 provenienti dal Comando di Fermo e una da Macerata, che hanno prima circoscritto l’incendio, evitando che lo stesso potesse raggiungere due abitazioni poste poco distante, poi hanno provveduto a spegnere e far consumare completamente tutte le fiamme. Intorno alle 8.20 la situazione era tornata alla normalità grazie all’intervento dei vigili del fuoco che hanno limitato i danni. Sono ancora da valutare le cause che hanno innescato l’incendio, comunque non sono stati registrati feriti e gli unici danni sono riconducibili al fienile ed alla catasta di legna andata bruciata.

Alessio Carassai