Tutte le associazioni per la Festa d’autunno

La Pro Loco ha chiamato a raccolta tutte le associazioni cittadine per organizzare la festa d’autunno per la quale è stato coniato un neologismo ‘Elpitunno. Tutti in piazza per la festa d’autunno’ e che è in programma domenica prossima, in centro storico. "Si tratta di una iniziativa che mette insieme l’eredità di quella che era la ‘Festa d’autunno’ che la Pro Loco ha organizzato fino all’epoca Covid e l’esperienza dell’anno scorso promossa da alcune associazioni che hanno fatto una festa in piazza" spiega il presidente Giovanni Martinelli. In periodo di commissariamento, benvengano iniziative che vanno anche nella direzione auspicata anche dal Commissario Straordinario, Alessandra De Notaristefani di Vastogirardi (il Comune patrocina l’iniziativa), di creare momenti di animazione, di aggregazione e di divertimento per la città. "Questo appuntamento nasce con due finalità principali – spiega Martinelli -, innanzitutto per dare la possibilità di venire a Sant’Elpidio a Mare e visitare un centro storico che ha sempre un grande fascino e che, purtroppo, è quasi desertificato; in secondo luogo, è importante per lo spirito di collaborazione da parte delle varie associazioni che hanno risposto ‘presente’ al nostro invito. Inoltre, è un’occasione in cui la Pro Loco ritorna alla sua mission fondante, di service, di coordinamento, non di primato".

E aggiunge: "La Pro Loco non si deve imporre, è nel suo Dna l’essere un service delle altre associazioni, un luogo in cui lavorare tutti alla pari, ognuno con le proprie competenze e disponibilità". Hanno aderito all’iniziativa l’Ente Contesa del Secchio, le Contrade Sant’Elpidio, Santa Maria e San Martino, le associazioni Nestore – Festa dei bambini, Vespa Club, Sotto un cielo a pois, Morbidù, Nuovo Comitato San Lorenzo, Di Arte in Vino, SemGioca, Avis, Associazione di Quartiere Castellano e Associazione Santa Croce. Dalle ore 15, in Piazza Matteotti, ci sarà un evento ‘frizzante’, con pizza, dolci, artigianato (con la mostra dell’archisew Nadia Alessandrelli e le sue opere a punto croce su rete metallica), musica con gli Hold House of Music, magia con il mago Alex, degustazioni, castagne, giochi. "Abbiamo ottenuto un buon risultato. L’auspicio – conclude Martinelli - è che questo nucleo di associazioni aumenti, che la Pro Loco diventi l’espressione di tutte le realtà del territorio e che le frazioni rispondano più di quanto non sia accaduto finora. Anche su questo bisognerà lavorare". m. c.