Tutto pronto per la Sem Run. Già migliaia di iscritti

Non una corsa come tante altre, ma ‘la’ corsa: questo è la Sem Run. E il 12 maggio torna una corsa che unisce sport, aggregazione, divertimento, scoperta della città e del territorio elpidiense. E il binomio con l’Atletica Elpidiense Avis Aido e la Maratonina Elpidiense giunta alla 52esima edizione è, da sempre, l’ulteriore valore aggiunto. La Sem Run fa comunità e, negli anni, si è conquistata un posto di primo piano in ambito locale, provinciale e regionale, diventando un evento da imitare ed emulare. La conferma della formula vincente del format arriva dalla partecipazione che registra ogni edizione che è arrivata a sforare quota 4000 iscritti.

A ogni edizione si cerca arricchire l’evento, quest’anno, il 10 maggio, presso Quota Cs, con Heartz Group è stato organizzato un Preview Party, beer & cocktails station, con Spaghetti Dj Set e i Pozzacci. Poiché la Sem Run coincide con la Festa della Mamma, saranno estratti tre premi dedicati a loro e altre tre premi (materassi di ‘Arte del riposo’ di Simone Trasarti) tra tutti i partecipanti; un’altra sorpresa è stata annunciata in Piazza Matteotti. Alla presentazione della Sem Run, presso il Casale Cs di Simone Corradini, uno dei deus ex machina della manifestazione, si sono ritrovati il vicesindaco Roberto Greci, la consigliera regionale Jessica Marcozzi (sia Comune che Consiglio regionale patrocinano l’iniziativa), Daniele Antonelli (presidente Atletica Elpidiense) con Marco Fantuzi (principale organizzatore della corsa), Luca Divelti (Heart Group), Cinzia Spataro del Progetto Filippide presenza storica dei ragazzi affetti da sindrome autistica, alla Sem Run; rappresentanti delle tante associazioni che sostengono e collaborano alla Sem Run, Mascia Paolucci (vicecomandante Polizia Locale), Massimiliano Castignani (coordinatore Protezione Civile) e sponsor. La marea di atleti che si ritroveranno il 12 maggio ai nastri di partenza, nell’area di Cs Sport, sarà viola: questo il colore delle t-shirt che saranno consegnate al momento dell’iscrizione. Tre le corse in programma che attraverseranno tutto il territorio elpidiense, dal centro storico alle frazioni: la competitiva (9,9 km), la non competitiva (9,9 km) per corridori over 16; la passeggiata ludico motoria di 4 km per iscritti di ogni età. E’ già possibile iscriversi a iscrizioni@semrun.it (entro il 9 maggio): 12 euro per i 9,9 km 12 euro (fino al 5 maggio, poi 15 euro); 7 euro per i 4 km. Marisa Colibazzi