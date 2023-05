Un tuffo oltre tutte le barriere Ecco i campionati italiani di nuoto

FERMO

Certi atleti sono speciali, sono campioni perché non perdono mai il sorriso, nella sconfitta come nella vittoria. Gli atleti paralimpici della Virtus Buonconvento, nuotatori eccezionali, sono campioni così, danno il massimo ad ogni gara, vincono o perdono e poi ricominciano da capo, come se niente fosse, insieme, felici gli uni per gli altri. Saranno protagonisti di tre giorni speciali, da oggi e fino a domenica, alla piscina comunale gestita da dieci anni dalla Virtus Buonconvento, in occasione dei campionati italiani di nuoto e di nuoto per salvamento promozionali Fisdir, oltre 230 gli atleti in arrivo da tutta Italia, per l’assessore allo sport Alberto Scarfini è un evento di altissimo livello: "Sarà un contenitore bellissimo, con i valori dello sport e insieme la presa in carico della disabilità con tutte le sue potenzialità. Sono molto orgoglioso di questa storia sportiva e sociale di ragazzi che stanno raggiungendo risultati sportivi importanti ma soprattutto sanno essere ragazzi e ragazze di qualità". Saranno tre giorni di presenze record, il mondo paraolimpico porta con sé tanti accompagnatori e genitori, l’assessore al turismo Annalisa Cerretani ha lavorato per garantire a tutti gli ospiti, in arrivo dalla Sicilia al nord Italia, una accoglienza di qualità. Marco Cicconi, allenatore del gruppo per la Virtus ma anche tecnico della federazione, parla di un grande evento: "LA giornata di oggi sarà dedicata al nuoto per il salvamento, una realtà che sta crescendo e da che da noi vede l’impegno di circa 80 atleti. Domani e domenica ci sarà il nuoto promozionale, un trampolino di lancio verso la fase più agonistica per i ragazzi che si misureranno sui 50 e sui 25 metri nelle specialità dorso, rana, farfalla e stile libero. Ci saranno poi sette staffette. La partecipazione straordinaria di 230 atleti ci conferma che siamo tornati ai numeri di prima della pandemia e lo sport è di nuovo traino anche per il turismo". Rita Felici è la presidente dell’associazione ‘Una parte del mondo’ che riunisce i genitori degli atleti disabili ma davvero campioni, nello sport e nella vita: "La Virtus, dieci anni fa, all’arrivo a Fermo non aveva un settore per la disabilità, lo abbiamo sollecitato noi e questo ha portato la società e la piscina di Fermo al centro del mondo Fisdir. Rappresentiamo le famiglie che vivono una situazione di difficoltà, possiamo testimoniare i benefici che il nuoto offre ai nostri ragazzi, il benessere sulle patologie psichiche ma anche fisiche, si riattiva la parte cognitiva, la piscina ha un effetto calmante ed è un momento ludico che può anche dare futuro ai nostri ragazzi che dopo la scuola dell’obbligo non hanno molto da fare. Noi genitori saremo in piscina e siamo disponibili ad incontrare le famiglie alle prese con le nostre stesse difficoltà". Angelica Malvatani