Un weekend di emozioni intense per il crossodromo di Ponzano

Il fine settimana sul tracciato del ‘Cross Park’ di Ponzano di Fermo, è stato piuttosto intenso sotto il fronte delle emozioni. Da un lato i successi sportivi, dall’altro la paura per una 20enne che mentre era alla guida della sua due ruote per i campionati italiani di motocross è caduta e ha avuto bisogno dell’eliambulanza che l’ha trasportata in ospedale. Sul fronte sportivo invece, grandi soddisfazione per il Team Red Racing, gruppo con sede a Fermo e anima a Grottazzolina. Partiamo dalle prove di sabato con relative batterie, nella Veteran Mx2 Ivan Lucarelli dopo una qualifica non proprio brillante si è riscattato nella prima batteria chiudendo in quarta posizione. Passando alla giornata di domenica riesce ad ottenere un buon terzo posto, ma non gli basta per salire sul podio visto che per soli due punti chiude in quarta posizione, ma risale la classifica generale del campionato fino alla terza posizione assoluta. Nella categoria SuperVeteran Mx1 e Mx2 , l’ormai sempre più leader Graziano Peverieri in sella alla sua Yamaha 250 due tempi con due primi posti vince l’assoluta di giornata ed allunga in classifica generale di Campionato italiano mantenendo ben salda la tabella rossa di leader. Nella categoria SuperVeteran Mx1 un grande Claudio Simonini in buona forma dopo aver chiuso in terza posizione in entrambi le batterie, chiude a punteggio pari con il secondo posto di giornata, che lo porta a risalire la classifica generale del Campionato italiano fino alla terza posizione. Nella stessa categoria si rivede Marco Ravaglia, ancora non in perfette condizioni fisiche, ma con tanta voglia di riscatto che lo ha visto aggiudicarsi una quinta posizione assoluta di giornata e la sesta posizione nel Campionato italiano.

a.c.