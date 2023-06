Va in scena l’Infiorata all’uncinetto

È in programma per domani, dalle 9 alle 19, la seconda edizione dell’ ‘Infiorata… all’uncinetto (e non solo!)’, l’iniziativa proposta dalla Cattedrale di Fermo in occasione della Solennità del Corpus Domini. L’idea che mette in dialogo fede, arte e creatività nel giorno in cui la chiesa festeggia la Solennità del Corpo e Sangue di Cristo, vedrà quest’anno la realizzazione di un tappeto di circa 135 metri di lunghezza per una speciale infiorata dove protagonisti non saranno i petali di fiori ma fili e stoffe colorate. "E’ sempre una grande gioia ed emozione ricevere le piastrelle in risposta alla nostra proposta – fanno sapere le organizzatrici Annalisa Paniccià e Beatrice Catalini –. Quest’anno ne sono arrivate già più di 100, che sommate a quelle dello scorso anno ci permetteranno di arrivare a 225"