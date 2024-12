Vaccinazioni contro l’influenza: "In una settimana 23mila dosi"

È ancora tempo per vaccinarsi, per proteggersi dai mali di stagione ed evitare complicanze. Il responsabile del servizio prevenzione dell’Ast di Fermo, Giuseppe Ciarrocchi, si dice soddisfatto della campagna di vaccinazione, anche se l’obiettivo nazionale di copertura dei soggetti fragili è ancora lontano: "Stiamo vaccinando e bene. La scorsa settimana abbiamo somministrato 23mila dosi di vaccini antinfluenzali, il 50 per cento sui 45mila presenti in provincia. La maggior parte del lavoro lo fanno i medici di base, con 19 mia dosi, le farmacie danno un apporto con 2 mila dosi. Siamo lontani dagli obiettivi nazionali di copertura degli over 60, che richiede di coinvolgere il 75 per cento dei soggetti ma mi reputo soddisfatto". Secondo Ciarrocchi il ruolo chiave è quello delle farmacie, se n’è parlato qualche giorno fa rilanciando il ruolo delle farmacie dei servizi, in grado di erogare prestazioni sanitarie, su tutti proprio i vaccini. Ciarrocchi ricorda che il vaccino antinfluenzale è gratuito per gli over 60 e dai 6 mesi ai 6 anni e poi per le categorie e rischio, c’è ancora tempo per tutto il mese di dicembre e primi di gennaio vale la pena farlo: "Il picco dell’influenza lo avremo a fine dicembre, anche in seguito alla socialità che avremo per le feste. Per evitare l’intasamento del pronto soccorso ed evitare così soprattutto i casi di polmonite è bene proteggersi". Per i piccoli ci sono anche importanti novità che consentono di proteggersi in maniera più semplice: "Abbiamo un vaccino con lo spray nasale che ha una accettabilità moto alta. Permette di immunizzare tutti i bambini e di evitare che il bambino sia ‘untore’ e contagi tanta gente. Ne abbiamo prese mille dosi e le abbiamo usate in una popolazione target di soggetto tra i 6 mesi e i sei anni, dai due anni in avanti si può procedere con lo spray". Altra vaccinazione partita è quella sull’Herpes zoster.