"Viale dei Pini, serve più sicurezza"

Sicurezza stradale è il settore di intervento più importante ed urgente che l’Amministrazione comunale è chiamata ad affrontare utilizzando parte dei circa 700.000 euro avanzo di amministrazione 2022. A sostenerlo è l’assessore e vicesindaco, Lauro Salvatelli, per il quale quella degli interventi per la sicurezza rappresenta una sorta di mania: sicurezza nelle scuole, sicurezza negli impianti sportivi, sicurezza nelle strade. Lo va ripetendo da quando è assessore. Dunque, sicurezza stradale per la quale, secondo lui, è il viale dei Pini ad aver più bisogno di interventi. In effetti è la strada più disastrata delle strade disastrate. Si trova in condizioni estreme conseguenti all’azione dell’apparato radicale delle piante di alto fusto, che l’hanno trasformata in un vero e proprio percorso di montagne russe.

La precedente amministrazione aveva manifestato l’intento di porvi rimedio ma troppo tardi stante la scadenza del mandato. L’attuale Giunta ha preso di petto la questione approvando un progetto di sistemazione, finalizzato a garantire la sicurezza stradale anche per i pedoni e abbattere le barriere architettoniche. Da un esame dell’ufficio tecnico comunale emerge che occorre intervenire sulla quasi totalità della pavimentazione del viale nel tratto tra via Genova e piazzale Sarajevo: in quello tra via Genova e via Milano è prevista la ripavimentazione della corsia, mentre tra via Milano e piazzale Sarajevo, oltre che la corsia di marcia, i lavori si estenderanno sulla pista ciclabile e sulle aree laterali. "Nello specifico – si legge nella relazione allegata al progetto - sono previsti interventi sulle pavimentazioni circostanti gli alberi di alto fusto, mediante opere di scarifica e scavo, verrà ristabilita la complanarità del manto stradale".

I lavori comprendono pure il riallineamento e la rimessa in quota dei cordoli che delimitano le aiuole. Inoltre nel tratto del viale tra via Milano e via Castelfidardo, sono previsti tre interventi per l’abbattimento delle bi barriere: "Una strada – commenta Salvatelli – che abbiamo eredità in condizioni pietose, ma che è importante perché su di essa insistono le scuole: materna, elementare e media". Pericolosissima da percorrere ma molto frequentata da genitori che portano i figli a scuola e che vanno a riprenderli: "Per questi motivi – chiosa Salvatelli – la sistemazione del viale è in cima ai miei pensieri ed ho previsto l’apertura del cantiere nel mese di luglio durante le vacanze estive ad evitare problematiche tra il funzionamento della scuola e quello della ruspa".

Silvio Sebastiani