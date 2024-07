Vigili del fuoco,. Enrico Crocieri in pensione

Dopo 35 anni di servizio e onorata carriera, il Capo reparto Enrico Crocieri, a partire da oggi lascia il corpo dei vigili del fuoco per raggiunti limiti di età. Crocieri è entrato nel Corpo nazionale nel 1991. Ha prestato servizio nei Comandi di Piacenza, Bologna, Ancona, Macerata, Ascoli Piceno e Fermo. Nel 2011 ha meritato la qualifica di Capo Squadra e nel 2020 quella di Capo Reparto con la quale completa la sua attività lavorativa presso il comando provinciale dei vigili del fuoco di Fermo. Durante il percorso professionale, Crocieri, ha partecipato a cinque calamità nazionali (alluvione del Pò nel 1994, sisma Marche Umbria nel 1997, sisma de L’Aquila 2009, dell’Emilia Romagna nel 2012, dell’Italia Centrale nel 2016) ricevendo riconoscimenti per gli eventi del 1997 e 2012. Ieri, dopo l’ultimo giorno di servizio, Crocieri è stato salutato e ringraziato dai colleghi, con il tradizionale suono delle sirene dei mezzi parcheggiati in caserma.