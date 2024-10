Villa Barucchello sprizza energia. Ecco i corsi dell’Its Smart Accademy

Vive Villa Baruchello e "lo fa anche grazie ai corsi dell’Its Smart Accademy" sottolinea Elisa Torresi (assessore comunale alla cultura) commentando un’attività di un Its che, per dirla con la direttrice Elisabetta Baldini "nel ranking nazionale sta scalando la classifica a discapito di qualche Its ormai vecchio e logoro, introducendo nuove tecnologie anche legate all’IA e creando sinergie di valore con aziende top delle Marche". Alcuni corsi sono già avviati, altri in procinto di esserlo così, mentre nella sala convegni di Villa Baruchello, gli alunni dei corsi pronti al via di marketing, logistica, Ict e meccatronica (circa 100 iscritti, 200 con quelli di altri corsi giunti al secondo anno) assistono alla presentazione, nella sala attigua, gli alunni del primo corso di Maestri Artigiani (del secondo anno, ma sta per ricominciarne un altro) sono a lezione su un programma di grafica. La maggior parte di questi ultimi saranno assorbiti dal Gruppo Tod’s (e si stanno contattando anche altre imprese della filiera) che, come noto, ha visto nell’industriale calzaturiero Diego Della Valle il principale promotore di un progetto formativo realizzato in collaborazione con Ars Sutoria, scuola calzaturiera numero uno al mondo. "E’ un corso a cui teniamo – dice la Baldini - perché fa parte della filiera della moda che è il percorso portante del nostro Its". Sono pienamente rispondenti alle richieste delle aziende, le altre proposte Its post diploma, le cui lezioni sono tenute da docenti che nell’80% dei casi, provengono dal mondo del lavoro e operano nei settori di riferimento. Per il corso di Marketing, "puntiamo a formare una figura specializzata nell’attuazione di strategie digitali" dice Marco Perugini. Il corso ICT forma "tecnici informatici che implementano l’IA nelle aziende tecnologiche informatiche – spiega Carlo Verdini - con competenze avanzate in progettazione e sviluppo software". Per la logistica, Gianluca Petroselli parla di "un percorso che guarda alle reali opportunità lavorative di chi opera nella logistica o nell’import-export". Per la meccatronica Leopoldo Zanini puntualizza: "Siamo professionisti che formano tecnici qualificati in grado di operare in ogni azienda in cui sono richieste competenze meccatroniche all’avanguardia, in particolare nella cartotecnica". Perché puntare sui corsi Its? "Ho lavorato come addetta alle vendite per vari brand di abbigliamento – afferma Veronica Comez (Ascoli Piceno) iscritta al corso di marketing – e le aziende della moda sono sempre più attente alla comunicazione>. Diplomata e impiegata in una ditta di fondi per calzature, Gessica Gelosi (Porto Potenza Picena) si occupa di logistica

"Con la meccatronica, mi piace scoprire cosa c’è dietro un gioco, dietro una scatola>dice Anna Maria Gargiulo (Fermo). Marco Fornari, romano, è iscritto al corso ICT perché "credo nelle sue potenzialità, nell’Industria 4.0, nei protocolli IoT". Sta cercando casa e, magari potrà accedere alla borsa di studio istituita dall’Its per studenti fuori sede. Ingrid Veronica Arteaya Montalvan (45 anni), peruviana ora cittadina italiana (è qui dal 2006) di Filottrano, si è formata e lavora come Oss, e si è iscritta a logistica per riallacciare i fili con la laurea in economica e commercio estero conseguita in Perù e non riconosciuta in Italia".

Marisa Colibazzi