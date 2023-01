Violenza sulle donne, a Pedaso denunciato per maltrattamenti sulla compagna. E a Servigliano uomo prende a bastonate un vicino

Violenza sulle donne (foto generica)

Montappone (Fermo), 26 Gennaio 2023 – Nei giorni scorsi durante un normale servizio di controllo del territorio per prevenire reati predatori, i carabinieri della Stazione di Pedaso, al seguito di accurati accertamenti scaturiti da una denuncia, hanno segnalato alla Procura per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate, un giovane albanese che da almeno due anni, mosso dalla gelosia, manifestava continui comportamenti molesti e aggressivi, anche di natura fisica nei confronti della propria compagna. I carabinieri in base agli elementi riscontrati, hanno avviato le procedure per l’attivazione del 'Codice Rosso'.

Una seconda denuncia per lesioni personali aggravate e minaccia, è stata effettuata dai carabinieri della Stazione di Servigliano, che al termine di un’attenta attività investigativa hanno individuato e identificato un uomo di origini bulgare che nel corso di una lite condominiale con un residente di circa 60 anni residente a Montappone, aveva colpito quest’ultimo con un bastone dopo averlo minacciato. L’aggredito aveva riportato una contusione al costato con una prognosi di cinque giorni.