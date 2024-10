Yuasa Battery, i numeri fanno ben sperare

I numeri non mentono mai e anche quelli ufficiali resi noti dalla Lega Volley mostrano, o meglio confermano, l’ottimo esordio della Yuasa Battery Grottazzolina in Superelga al cospetto dei vice campioni d’Italia di Monza. Numeri di squadra decisamente top per quello riguarda la ricezione e l’attacco. La Yuasa infatti è stata la squadra che nel primo turno di campionato, alla prima sua apparizione in Superlega, ha avuto la percentuale alta di ricezione perfette con il 39,3% di squadra, numeri assolutamente di rilievo altissimo. Contro una squadra tra l’altro come Monza che ha girato molto bene in battuta, mettendo a segno ben 11 ace. Proprio come sottolineato nelle interviste del post gara dell’Mvp Mattei e di coach Ortenzi proprio l’alto numero di ace diretti subiti, alla fine dei conti, hanno fatto la differenza tra Yuasa e Monza, considerando soprattutto l’ago della bilancia della sfida in quel finale mozzafiato del terzo parziale in cui Monza l’ha spuntata, dopo aver annullato diversi set point per Grotta. Ma non solo la ricezione sugli scudi, come dicevamo in precedenza perché anche in attacco Petkovic e compagni hanno saputo fare la voce grossa. Di squadra la Yuasa è stata la migliore negli attacchi vincenti con una percentuale del 58,7% meglio di qualunque altra squadra in questo primo turno di campionato. Dettagli dunque da limare per tenere il passo di una categoria che viaggia veloce, anzi velocissima ma nella quale la Yuasa ha saputo rompere il ghiaccio al meglio e muovere fin da subito la classica. Questo sarà il lei-motiv della stagione, andare a prendersi punti ovunque, in qualsiasi situazione, contro qualsiasi avversario cercando la chiave di lettura migliore in ogni situazione, senza lasciare nulla di intentato.

A celebrare l’ottima partenza della Yuasa proprio domenica nel post gara era stato il tecnico di Monza Massimo Eccheli: "E’ stata la classica partita da pareggio che però nella pallavolo non è previsto e c’è il tie-break per decidere chi la spunta alla fine, tra due squadre che hanno meritato entrambe. Gara dura anche per quello che sapevamo ci aspettasse a Porto San Giorgio, una gara intensa in cui non ci si poteva rilassare neanche un secondo". Prendere di buono quanto fatto all’esordio casalingo ma già la squadra ha ripreso ad allenarsi per preparare la trasferta di domenica alle 18 nel tempio del volley a Modena contro una delle regine della pallavolo italiana.

Roberto Cruciani