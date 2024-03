Yuasa, la testa è solo ai playoff. Ortenzi: "Dobbiamo alzare il livello"

Si è chiusa con un ko, assolutamente indolore, la regoular season della Yuasa Grottazzolina nel campionato di A2 con un primo posto blindato da due giornate. Proprio in virtù di questo ad Aversa coach Ortenzi (foto) ha dato a coloro che sinora avevano avuto meno occasioni di mettersi in mostra. "Nello spogliatoio ai ragazzi ho detto che ero molto sereno – rivela coach Ortenzi – perché convinto che la nostra squadra B poteva giocarsela con onore anche qualora Aversa avesse schierato la formazione tipo. Ho però anche avvertito i ragazzi che se avessero provato a fare la squadra A, allora avremmo trovato difficoltà. E la ragione è tecnica: sono due squadre con caratteristiche peculiari differenti. Abbiamo fatto troppi errori, soprattutto al servizio, regalato troppi errori gratuiti; sarebbe bastato un pizzico di lucidità in più per portare la gara al tie-break e poi giocarsela". In archivio questa prima parte, ora si inizia a fare sul serio con i play-off pronti a scattare ma occhio al mercato vista la possibilità di acquisire dal mercato giocatori che sinora non abbiano già giocato nel nostro paese nella stagione in corso. E questo rende il tutto assai imprevedibile. Ancora poche ore, dunque, e si saprà definitivamente chi saranno gli atleti in campo ai playoff. La certezza è data invece dal tabellone. La sfidante di Grottazzolina in semifinale (gare in programma il 7 o 11 aprile a seconda della disputa o meno di gara 3) uscirà dal confronto fra Ravenna e Prata di Pordenone, rispettivamente quarta e quinta in classifica. "Ci troveremo di fronte una grande squadra, che sia Prata o che sia Ravenna poco cambia - continua coach Ortenzi- in merito alla regola che consente di acquisire nuovi elementi alla vigilia dei playoff ritengo che sia sensata solo in caso di infortunio conclamato e certificato. Prendiamo il caso di Trento con Sbertoli, ad esempio, è giusto che una squadra che ha investito tanto e primeggiato in regular season possa correre in qualche modo ai ripari per evitare di buttare un’intera stagione al vento. Comunque la regola ormai c’è e, volenti o nolenti, dobbiamo farci i conti preparandoci anche ad affrontare avversari nuovi". Il dubbio amletico sta nel capire se sia meglio entrare in campo dopo i quarti di finale per essere più più riposati o se questo porti a perdere ritmo. "Dobbiamo alzare ulteriormente il livello di allenamento – afferma Ortenzi - per arrivare pronti alla semifinale, dove troveremo comunque una grande squadra. Sono in gioco ora tutte formazioni di livello molto simile, contro cui vincere e perdere è questione di dettagli e di attimi. Contro Prata e Ravenna abbiamo già vinto? Non deve illuderci, sappiamo benissimo come sono arrivate quelle vittorie, senza dare il 100% queste partite non si vincono".