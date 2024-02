Yuasa, Ortenzi promuove i suoi: "Con Cantù piglio importante"

Match emozionante e molto tirato quello che la Yuasa Battery ha conquistato con il massimo scarto al cospetto di Cantù che ha saputo esprimersi a livelli veramente molto alti. Soddisfatto coach Massimiliano Ortenzi: "Siamo scesi in campo con un piglio importante, abbiamo fatto un primo set con un intensità incredibile al servizio. Poi Cantù è rimasta nel pezzo, e siamo stati noi a complicarcela nel secondo e nel terzo con qualche errore di troppo in alcune rotazioni. Cantù ha qualità in battuta e su palla alta, lì hanno fatto meglio di noi, e la partita è diventata equilibrat. Siamo stati bravi, con grande spirito di sacrificio ci siamo messi lì e con merito ci siamo costruiti le occasioni break per recuperare. Alla fine ha vinto chi nei momenti cruciali ha saputo fare qualcosa di più. Nel secondo set abbiamo vinto in seguito a delle azioni lunghe in cui abbiamo difeso tantissimo e fatto delle belle coperture: questi dettagli fanno la differenza. Nei playoff poi si dovrà lavorare e giocare spesso su queste situazioni". Prossimo step Ravenna: "Per noi è un gran test che affrontiamo con la tranquillità di una buona classifica ma con la voglia di confrontarci anche in vista dei playoff". Per Andrea Mattei in questa gara ecco il traguardo dei 400 muri punto in carriera nelle regula season. "E’ un campionato in cui niente è sicuro, la storia della A2 insegna che finché non arrivi alla fine non c’è certezza e comunque ci sono sempre dei punti in palio. E nei playoff può succedere di tutto". Mvp di giornata invece Claudio Cattaneo, tornato su standard molto importanti: "Oramai tutte le partite saranno così – commenta lo schiacciatore - un campionato molto equilibrato e quando ti avvii verso la fine tutte le squadre hanno bisogno di far punti, ognuna con i suoi obiettivi, è importante mantenere la vittoria e la concentrazione"