Zhukouski: "Arriviamo pronti a questi playoff"

Si avvicina a grandi passi l’esordio nei Playoff Challenge per la Yuasa Battery Grottazzolina impegnata domenica alle ore 19 in casa di Cisterna. Subito una trasferta impegnativa come antipasto di un cammino che prevede almeno cinque gare, quelle del girone, che poi andranno a definire le quattro qualificate alle semifinali del 3 maggio per poi disputare la finale decisiva il prossimo 10 maggio. Un gran bel premio per la Yuasa che vuole ben figurare come conferma il regista Tsimafei Zhukouski. "Sicuramente arriviamo pronti a questo appuntamento. Abbiamo fatto un buon torneo a Dubai e poi qualche giorno di stop che ci ha permesso di ricaricarci. Le altre squadre uscite dai playoff scudetto hanno giocato più gare e sono in una buona forma avendo tenuto il ritmo di gare da tre punti. Sarà come sempre abbastanza dura perché tutti vogliono puntare all’Europa. Sarà molto interessante confrontarci ma siamo indubbiamente pronti". Allenamenti che scivolano via nel migliore dei modi anche grazie alla serenità di quest’ultimo periodo e alla fiducia che il gruppo ha acquisito in corso d’opera. "Il clima nello spogliatoio è ottimo, siamo contenti e rilassati: c’è grande serenità e questo aiuta a lavorare bene. Ci divertiamo in allenamento ma lavorando molto bene e intensamente. Arriviamo a questa fase della stagione anche bene dal punto di vista fisico e senza particolari problemi, questa è la cosa più importante". Riavvolgendo il nastro del campionato c’è da analizzare anche il cammino che la Yuasa ha vissuto partendo dalla scorsa estate, fino allo straordinario raggiungimento dell’obiettivo salvezza passato per una seocnda parte di campionato superlativa che ha strameritato la ribalta nazionale. "Siamo partiti molto male dal punto di vista dei risultati. Undici gare di fila perse in campionato che diventano 16 aggiungendo le cinque amichevoli fatte. Ma in ogni gara persa non siamo mai crollati, siamo stati sempre molto vicini in ogni set. Non abbiamo mai mollato, aspettando il nostro momento e sapendo che sarebbe arrivato. E’ arrivato con Monza e quello ci ha fatto prendere maggiore confidenza, confermata successivamente dai tre punti contro Modena. Da li abbiamo trovato un bel sistema di gioco, grande continuità e abbiamo preso il via verso la salvezza". Ora dettagli da limare e poi sotto con la prima tappa di questo tour di cinque gare nel quale andare a giocarsi un’altra strepitosa chance di questa già indimenticabile annata.