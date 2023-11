Esposte le opere di Ligabue e Pende: mostre a cura di Vittorio Sgarbi

Fermo, 29 novembre 2023 – Fermo torna centro del mondo culturale, di nuovo con una mostra di altissimo livello. Da un’idea di Vittorio Sgarbi, torna a Palazzo dei Priori di Fermo ‘Il tempo delle mostre’ con le opere pittoriche di Antonio Ligabue e di Giuseppe Pende, per raccontare le rispettive genialità.

Martedì 5 dicembre inaugurano le mostre ‘Spiriti selvaggi. Antonio Ligabue e l’eterna caccia’ e ‘Giuseppe Pende. Realtà, sogno e visione’. Le mostre saranno ospitate a Palazzo dei Priori dal 6 dicembre 2023 al 5 maggio 2024. Il programma prevede martedì 5 dicembre 2023 alle ore 16.30 la presentazione al Teatro dell’Aquila e a seguire la visita guidata delle mostre con i curatori Vittorio Sgarbi e Marzio Dall’Acqua.

Un momento altissimo per la città, secondo il sindaco Paolo Calcinaro, felice che Sgarbi si sia legato alla città di Fermo dove ha già curato una mostra di grande successo. Pende è un artista fermano, torna a casa per farsi conoscere dal grande pubblico: "Ci aspettiamo grandissimi numeri da visitatori nazionali e regionali, l’invito è ad essere presenti alla presentazione del 5 dicembre prenotando la propria presenza al Teatro dell’Aquila che abbiamo voluto aprire completamente e gratuitamente per questo evento".

L’annuncio di questo nuovo evento lo ha dato proprio Sgarbi lo scorso anno, chiudendo la mostra dedicata ai pittori della realtà, l’assessore alla cultura Micol Lanzidei spiega che "Queste due esposizioni saranno uno dei punti di forza delle festività natalizie 2023 e non solo, in quanto potranno essere ammirate fino a primavera inoltrata. Un evento culturale di grande importanza che contribuirà a considerare la nostra città fra quelle con un’iniziativa artistica di particolare bellezza e fascino per cui c’è grande attesa e saranno in tanti a volerla apprezzare".

La mostra di Ligabue propone oltre 40 opere, di cui due inedite e il quadro immagine della mostra che non viene esposto dal 2015.

Altrettante opere presentano l’arte geniale di Giuseppe Pende, pittore sospeso tra innovazione e tradizione, spesso in fuga verso l’immaginario. Spiega Vittorio Sgarbi: "Antonio Ligabue è più che un pittore e più che un artista. Ne esonda i confini, non rappresenta, non illustra, non ritrae ma prolunga la vita nella pittura. Ligabue descrive un mondo; non ha altro interesse. Non c’è favola: c’è rabbia, c’è sofferenza, c’è esaltazione. Giuseppe Pende è un artista coltissimo che riflette sull’antico connubio tra arte e scienza e un uomo eclettico dalla personalità prorompente, gioiosa e coinvolgente. È pittore, scultore, atleta, pianista per diletto e anche amatissimo insegnante di disegno dal vero all’Istituto d’Arte di Fermo. Li troviamo a Fermo, l’uno a fianco dell’altro, vicini e distanti, a rappresentare la necessità dell’espressione artistica che, forse, è in ciascuno di noi".

La nuova stagione espositiva è promossa da Regione Marche e Comune di Fermo con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo e in collaborazione con Ligabue art projects e Mus-e del Fermano. Tanti gli sponsor dell’evento, l’organizzazione è affi data a Maggioli Cultura e Turismo. Per informazioni e per le prenotazioni per la presentazione del 5 dicembre: Musei di Fermo tel. 0734 217140 - museidifermo@comune.fermo.it - www.fermomusei.it