Palio del Mare vincitori: le Balene fanno il bis

Porto Sant’Elpidio (Fermo), 3 luglio 2023 – E alla fine nel tripudio di colori che hanno riempito il quartiere Faleriense a spiccare su tutti è il bianco delle Balene, vincitrici del Palio del Mare 2023 di Porto Sant’Elpidio, bissando il successo dello scorso anno e raggiungendo da sole la vetta dell’albo d’oro con 8 titoli totali. Una gara intensa e di alto livello con gli Squali al secondo posto, le Sirene al terzo, i Delfini al quarto ed i Cavallucci quinti: lo snodo fondamentale, dopo una partenza sprint di Sirene e Delfini, è arrivato nelle frazioni centrali della staffetta quando Squali e Balene hanno preso il sopravvento ed i bianchi hanno messo il turbo, su tutti Francesco Pistolesi che ha registrato il miglior tempo assoluto della serata chiudendo in 1:22,14.

Incontenibile la gioia del caporione delle Balene Matteo Simoni, così come l’allenatore Marco Catini, a loro il merito di aver costruito questo spirito e questa squadra. Prima della corsa oltre due ore di sfilata per le vie del quartiere e per tutto il lungomare con i carri allegorici e gli oltre 600 figuranti dei cinque rioni che hanno ballato, animato e intrattenuto gli 8mila presenti con un’energia fuori dal comune come solo questa manifestazione sa regalare. Scintillante discoteca anni 80 riprodotta per il carro Night fever delle balene, una grande conchiglia che accoglie Afrodite per i Delfini, acrobazie di flying dance per le Sirene, una grande rete che recupera il mondo soffocato dalla plastica per i Cavallucci Plastic free per i Cavallucci Marini, esplorazione spaziale in cerca di altri mari nell’Universo per gli Squali. Il colpo d’occhio all’inizio del lungomare sud, con tutti i gruppi di ballo che lo riempivano, resta unico nel suo genere così come la passerella presso l’anello di gara.

Sul palco Wais Ripa, Mauro Leoni, Paolo Paoletti, Valentina Angelini hanno ospitato l’amministrazione comunale, dal sindaco Massimiliano Ciarpella agli assessori Enzo Farina, Elisa Torresi, Andrea Balestrieri, Marco Traini oltre al presidente del Consiglio comunale Diego Tofoni, mentre non poteva mancare il consigliere regionale Andrea Putzu, amico del Palio che si è svolto col patrocinio della Regione. Molto coinvolto al passaggio dei carri il sindaco, Massimiliano Ciarpella, in quella che per lui è una serata speciale avendo concorso attivamente in passato proprio come atleta, per le Balene, e vivendo nel quartiere del Palio "La cosa che mi colpisce e mi rallegra di più è vedere intere famiglie coinvolte – ha commentato Ciarpella –, vedere una sfilata con figuranti di tutte le età, credo che sia la forza di questa manifestazione: viva il palio".