Sagre luglio 2023, gli eventi nelle Marche da non perdere

Ancona, 1 luglio 2023 - Per alcuni, luglio significa ancora lavoro, con la speranza che le ferie si avvicinino sempre più velocemente, ma per altri, invece, significa tempo d’estate, di sole e mare, ma anche di sagre ed eventi. Ecco allora alcune idee e consigli sugli eventi da visitare nelle Marche.

Ancona

Si mangia e si balla, a Monte Roberto, con la “Festa della trebbiatura e Sagra dell’oca” che, da giovedì 6 luglio a domenica 9 luglio, colorerà Villa Salvati. Gli stand gastronomici aprono alle 19 con i primi piatti di gnocchi e tagliatelle alla papera, i maccheroni del batte, mentre come secondi si troverà trippa, oca arrosto, stinco di maiale, cinghiale. Giovedì sera, poi, la musica comincia con DJ “La Regina”. Venerdì sera, invece, spettacolo teatrale per ragazzi ad opera di “Teatro Pirata”, successivamente l’orchestra “Zio Pecos” e disco. Sabato sera ci si intrattiene con il gruppo “La Martinicchia” poi si balla con l'orchestra “Andrea Bonifazi”. Domenica ci sarà la Santa Messa all'aperto, raduno auto d'epoca, premiazione del 4° concorso fotografico e la sera si balla con l'orchestra “Joselito”.

Sempre dal 6 al 9 luglio, a Parco Rodari, a Monte San Vito, la 24° Sagra del Porchetto. Buona cucina e musica non mancheranno sicuramente, grazie anche ai gruppi di Mundo Latino, di giovedì sera; l’Orchestra Italiana di Gianmarco Bagutti, venerdì 7; Daniela Cavanna, sabato sera; Anna Maria Allegretti, che chiude la sagra domenica 9.

A Corinaldo, dal 21 luglio al 5 agosto, appuntamento per i 25 anni del Corinaldo Jazz: quattro gli appuntamenti da segnare in agenda, due dei quali ad ingresso libero. senza dubbio un importante traguardo quello dei 25 anni di attività che hanno portato sul palco, di uno dei borghi più belli d’Italia, musicisti di fama internazionale. Il programma: venerdì 21 luglio, alle 21.30, "Globetrotter" feat Dave Weckl e Alain Caron, ingresso libero; martedì 25, alle 21.30, “Alessio Menconi Organ Trio – Wes 100”, ad ingresso libero; giovedì 3 agosto, alle 21.30, il “Peter Erskine Quartet”, al costo di 15 euro; sabato 5 agosto, alle 21.30, “Alfredo Rodriguez Trio”, al costo di 15 euro. Per info, consultare il sito www.corinaldojazz.com, 071 7978636 (Ufficio Turismo), 329 4295102, [email protected], o le pagine social.

Pesaro e Urbino

Come la tradizione vuole, ogni prima domenica di luglio si svolge la Festa del Porto, a Pesaro. Il quartiere della zona del porto viene decorato e si respira aria di festa. Il programma della giornata di domenica 2 luglio è fitto di eventi e invitante: degustazioni di prodotti del mare, spettacoli, lotterie, giochi e bancarelle e gli immancabili fuochi d'artificio. Il momento più solenne è quello in cui la corte di imbarcazioni depongono in acqua corone di alloro in memoria dei caduti in mare. E il 2 luglio si chiude la 4 giorni di CaterRaduno 2023 (qui il programma completo).

Dal 27 al 30 luglio, invece, sempre a Pesaro, a Rocca Costanza, si terrà il Palio dei Bracieri, che quest’anno è giunto alla sua 11° edizione. Il palio in salsa pesarese è una competizione ma è anche (e soprattutto) spettacolo, intrattenimento con un ricco programma. È davvero una bella occasione per visitare Rocca Costanza, immersi in un clima festoso tra sbandieratori, tamburini e danzatori.

Macerata

Cena a base di Asado Argentino, il 15 luglio dalle 20, nella piazza del medievale borgo di Braccano. Il menù prevede: Asado Argentino preparato da un professionista, contorno, dolce, frutta, acqua e vino, caffè, tutto al solo costo €30 e non ci sono limiti di portata. La serata sarà accompagnata dal gruppo Musicale Fpa Group Live Music. Info e prenotazioni entro 08 luglio al numero 3465044715.

Fermo

A Curetta di Servigliano, da domenica 2 a domenica 9, si terrà la 24° edizione della Festa della Birra e della Pizza: durante la serata finale del 9 luglio, inoltre, si terrà il “Galà del Torneo Cavalleresco di Castel Clementino”. In quest’occasione, un piatto speciale per la serata: il “Quintanaro Pizza” con 300 gr di filetto di manzo, verdure grigliate, lardo di Colonnata, pomodorini. I proventi della serata saranno devoluti al reparto di Oncologia dell'ospedale di Fermo.

Dal 6 al 9 luglio torna l'unica ed inimitabile Festa della Birra "Made in Torre San Patrizio". Quattro serate di divertimento con Musica Live, ottimo cibo e con le migliori Birre Hofbräu München, nella splendida location del Parco Villa Zara con una rinnovata area giochi per i più piccoli. Programma: giovedì 6 luglio - Turnover Band; venerdì 7 luglio - Folkappanka Bifolk Band; sabato 8 luglio - Figli di un Cane & Federico Poggipollini Official; domenica 9 luglio - Più che Cesare - Cesare Cremonini Tribute Band.

Bababoom Festival Live torna dal 19 al 23 luglio 2023: musica reggae, dub, dancehall in riva al mare a Marina Palmense: Bababoom è un festival che dà l’opportunità a musicisti, pittori, fotografi, performer di migliorare le proprie tecniche, e offre uno spazio-tempo dove i partecipanti possono assistere e partecipare ad eventi interessanti e creativi. Diverse le aree presenti: Main Stage, tutte le sere esibizioni di due o più band; Area Dub, con i principali protagonisti della scena dub europea e non solo; Area Dancehall, con i sound italiani più apprezzati; Area Forum, dove si svolgono dibattiti e corsi dal mattino fino al pomeriggio; Free Yard, area posta sotto un tendone di fronte alla spiaggia, attiva dal pomeriggio alla sera; Space Buddha, area dedicata alla meditazione e ai massaggi; Kite Park, ampia area attrezzata per kite surf e wind surf. Info: www.bababoomfestival.it

Ascoli Piceno

Sabato 1 luglio e domenica 2, torna la settima stagione del San Beach Comix, il Festival del Fumetto, Cosplay e Games della città di San Benedetto del Tronto. Si svolge nel centro cittadino presso la Rotonda Giorgini, isola pedonale, e lungo Viale Buozzi e Viale Secondo Moretti. Il Festival è il più grande delle Marche ad ingresso gratuito e promuove la cultura del fumetto, del cosplay e dell'intrattenimento ludico e videoludico e viene realizzato dall'Associazione Culturale Fumetti Indelebili.