CaterRaduno 2023 a Pesaro: ospiti, location e programma

Pesaro, 27 giugno 2023 - Risate, divertimento e tanta voglia di musica: quattro date tutte da non perdere quelle del CaterRaduno, che dal 29 giugno al 2 luglio colorerà Baia Faminia e Piazza del Popolo, nonché altre zone di mare e teatri. La città di Pesaro, infatti, si prepara a vivere “Un’estate da Capitale”, perché il richiamo di Pesaro2024, Capitale italiana della cultura, è già fortissimo. Il CaterRaduno, se è vero come si dice, ossia che «la radio arriva prima», sarà un assaggio dei grandi temi, della musica, della cultura e della sostenibilità che scandiranno il programma di Pesaro2024.

Giovedì 29 giugno: in Baia Flaminia, alle 18, si darà il via alle danze con il “CATERPILLAR LIVE”, con Massimo Cirri e Sara Zambotti, con l’ospite speciale “Piqued Jacks”, direttamente dall’Eurovision Song Contest. A seguire, in Piazza del Popolo, alle 21.30 “Il terzo segreto di satira”, con lo spettacolo teatrale di Walter Leonardi intitolato “Barabba”. A seguire, alle 23, la visione del film “Domino” e il dibattito con gli autori.

Venerdì 30 giugno, invece, la festa comincia presto: alle 6 di mattina, infatti, in Baia Flaminia, si potranno ascoltare le note del duo Baustelle, live e on air su Rai Radio2. A seguire, alle 11, nella Sala della Repubblica del Teatro Rossini, la conferenza sulle buone pratiche di sostenibilità locale a cura della Rete dei Comuni Sostenibili. Alle 18, invece, riprende il “CATERPILLAR LIVE”. Alle 21.30, invece, lo spettacolo comico di Valerio Lundini con “I Vazzanikki”, intitolato “Canzoni carine altre meno”. A seguire, la serata Dj Set con Ema Stokholma.

Sabato 1 luglio, alle 11, al Teatro Sperimentale, lo spettacolo “Naufraghi senza volto”, di Cristina Cattaneo, una lettura scenica con Valentina Picello e Renato Sarti e, a seguire, l’incontro sul soccorso umanitario con gli attori, l’autrice Cristina Cattaneo, responsabile LABANOF, Cecilia Strada di ResQ e Matteo Ricci, sindaco di Pesaro. Alle 18, in Piazza del Popolo, “Canto grande per la legalità” con Don Luigi Ciotti di LIBERA, assieme all’Orchestra LiberaMusica, Orchestra Sinopoli Junior, sotto la direzione del maestro José Ángel Salazar Marín. A concludere, alle 22, in Baia Flaminia, la “Mirko Casadei POPular Folk Orchestra” assieme ai “Modena City Ramblers”.

Nell’ultima giornata, quella di domenica 2 luglio, il primo appuntamento è alle 6, alla Caletta di Molo di Levante, con il “Reading poetico all’alba” di Guido Catalano. Da giovedì a domenica, inoltre, sarà possibile prendere parte alla campagna a favore dell’ambiente di Coop, denominata “Un mare di idee per le nostre acque”. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti. Insomma, un sacco di eventi ed iniziative non-stop all’insegna del divertimento e della cultura.