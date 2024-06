Sant'Elpidio a Mare, si dimettono 9 consiglieri: si torna al voto

Sant’Elpidio a Mare, 26 giugno 2024 – Sono state protocollate stamattina le dimissioni sottoscritte da 9 consiglieri comunali che fanno decadere il consiglio comunale, e di conseguenza cade l’amministrazione comunale del sindaco Alessio Pignotti e la città di Sant’Elpidio a Mare torna al voto. Si vociferava da tempo della eventualità di una mozione di sfiducia che i due gruppi di minoranza, Fd’I e Pd – Noi Insieme intendevano presentare e per la quale si era in attesa della decisione dei tre giovani consiglieri comunali di maggioranza, Marco Maria Lucidi, Francesco Tofoni e Maria Mariani, che erano ormai le uniche voci fuori dal coro.

Erano stati loro ad aver criticato senza mezze misure la decisione del sindaco di andare al rimpasto e, soprattutto, il fatto che si facessero entrare in giunta soggetti non eletti.

Gli stessi tre consiglieri insieme all’ex assessore Stefano Pezzola e all’assessore Claudia Bracalente avevano anche costituito un’associazione ‘Open’, dicevano per poter affrontare in maniera più puntuale le problematiche dei cittadini e relazionarsi in maniera diretta con loro. Gli ultimi passi falsi fatti dall’amministrazione in queste ultime settimane, compresa la sentenza del tribunale di Fermo sul caso dello sfratto di una contrada, sono stati tanti tasselli che, messi insieme hanno fatto maturare la decisione definitiva. Non una mozione, ma le dimissioni sottoscritte e protocollate dai tre consiglieri di maggioranza, dai tre consiglieri del Pd – Noi Insieme e dai tre del gruppo Fd’I. Dimissioni che sanciscono la decadenza del consiglio comunale, dell’amministrazione comunale e del sindaco Alessio Pignotti a neanche due anni e mezzo dal voto.