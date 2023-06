Serve una Fermana solida A raccolta gli imprenditori

Il segnale lanciato nelle ultime ore dalla società con il comunicato ufficiale diramato ha messo dei paletti importanti in casa Fermana alla luce anche dei tanti rumors che circolano in città. La società è attiva e sta definendo al meglio ogni aspetto, partendo dalla fidejussione che è l’aspetto determinante per l’iscrizione al prossimo campionato. Inoltre per quanto riguarda l’aspetto stipendi e contributi è in via di definizione il pagamento degli emolumenti del mese di maggio 2023, una condizione fondamentale per la presentazione della domanda di iscrizione. Nel frattempo la definizione della conferma di Andrea Tubaldi nel ruolo di direttore generale e la sua piena operatività per l’organizzazione societaria in vista della stagione che va a iniziare, definisce il primo importante tassello con una figura protagonista anche nella scorsa stagione. Sul piatto non solo l’organizzazione ma anche il reperimento di nuove figure per ampliare la compagine societaria. Da qui è il passaggio fondamentale per la struttura della prossima stagione perché diventa assai importante coinvolgere il maggior numero possibile di realtà imprenditoriale per dare la maggiore solidità possibile alla Fermana. Non va mai dimenticato che la Fermana la scorsa stagione ha gestito il terzo monte stipendi più basso della categoria (meno della Fermana solo Gelbison e Aquila Montevarchi che sono però scese in D) e quindi il cammino è stato indubbiamente straordinario. L’individuazione di nuove risorse è fondamentale, insieme alla valorizzazione del minutaggio che rappresenta una parte importante del budget stagionale. Oltre a tutto questo c’è la necessità anche di prendere le prime decisioni di natura tecnica che di certo non tarderanno troppo ad arrivare e la prima parte del mese giugno dovrebbe portare indicazioni importanti e dunque le prime ufficialità. Un bel lavoro quello che attende il direttore generale e i soci gialloblù con gli incontri e i confronti che continuano anche in questi giorni nei quali la Lega Pro vive la parte caldissima della stagione con le quattro semifinaliste play-off designate nelle ultime ore. Tra queste il Lecco che ha compiuto l’impresa di vincere a Pordeone 3-1 una gara tutta in rimonta, decisivo Cristian Bunino che ha iniziato la stagione proprio alla Fermana: subentrato nella ripresa ha prima causato l’espulsione di un avversario (fallo da ultimo uomo) e realizzato anche l’1-2 per un impatto decisivo sulla sfida.