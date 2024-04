A lezione di bicicletta con Fiab: "Imparare la mobilità sostenibile"

Nell’ambito dell’iniziativa ‘Ciao auto, vado in bici’ proposta nell’offerta formativa del Centro Idea, giovedì scorso Fiab (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) Ferrara è stata accolta dalla quarta elementare della scuola ‘Alessandro Manzoni’ di Jolanda di Savoia e dalla sua insegnante Laura Dalpasso. "Abbiamo parlato di bicicletta, sicurezza, cicloturismo e di piccola manutenzione – riporta il presidente di Fiab Ferrara, Antonio Casadibari -. I ragazzi sono rimasti entusiasti, soprattutto quando hanno potuto sporcarsi le mani nella riparare e rigonfiare la camera d’aria". Alla lezione ha partecipato anche il presidente della Sezione Avis di Jolanda di Savoia Marco Frighi, che segue sempre le iniziative delle scuole e come ex collega di Casadibari. Gli organizzatori ci tengono a ringraziare sentitamente la dirigenza dell’istituto scolastico "che si dimostra sempre disponibile ad accogliere le nostre proposte, alle insegnanti molto disponibili e all’Amministrazione Comunale sempre sensibile per i progetti creati per i ragazzi". Progetti importanti, quelli che vengono portati da Fiab nelle scuole del territorio provinciali, in quanto hanno l’obiettivo di promuovere la mobilità sostenibile, in particolare l’impiego della bicicletta: un mezzo indubbiamente amico dell’ambiente e che porta benefici per la salute di chi lo impiega per gli spostamenti.