"Ciclabili, autobus e un presidio di polizia locale per le frazioni"

Priorità alle frazioni e ai loro collegamenti, sia ciclabili che con i mezzi pubblici. Sono gli obiettivi primari di Valerio Aldighieri, candidato per il Consiglio comunale nella lista Pd. Il focus del candidato è sulle "frazioni che si affacciano lungo via Bologna: completamento della ciclabile di San Martino fino a Ferrara, una ciclabile per collegare Chiesuol del Fosso alla città e un tracciato che unisca finalmente Montalbano e la stessa San Martino in tutta sicurezza". Molti di questi sono obiettivi, precisa Aldighieri, "sono presenti nel Pums almeno dal marzo 2019, eppure l’amministrazione uscente nonostante gli ingenti fondi del Pnrr, ha realizzato poco o nulla, se non impiegare cinque anni per progettare solamente ora, una manciata di metri su via Corazza che resterà incompleta in attesa del secondo lotto chissà quando". Tutti progetti che, secondo il candidato, "non possono attendere ulteriormente". Per quanto riguarda il trasporto pubblico, "vorrei finalmente portare a San Martino la linea 11 dell’autobus, che da anni attende un suo prolungamento che vede la frazione come il suo naturale capolinea".

Molta attenzione andrà posta "sulla riqualificazione di via Sammartina, da circa due anni di proprietà del Comune e che necessita di un profondo restyling, dal fondo stradale alla pubblica illuminazione che andrà completata lungo tutta l’asse, fino appunto ad un percorso ciclabile da realizzare a lato". Altra criticità che attende di essere risolta, secondo Aldighieri, "è la pubblica illuminazione sul secondo tratto di via Corazza, totalmente assente e dove numerose famiglie si trovano completamente al buio e abbandonate. Forti investimenti infine, andranno rivolti al potenziamento dei servizi e al sistema fognario, oltre all’idea di istituire un presidio fisso della polizia locale nelle frazioni a sud di Ferrara, al fine di garantire più sicurezza, maggiore ascolto e una copertura capillare di aree a oggi abbandonate a se stesse".