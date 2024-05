A lezione di tutela degli animali. L’Oipa incontra gli studenti

Nei giorni scorsi all’istituto tecnico Navarra-Vergani di Ostellato, due classi, la I TQ e la II TQ, hanno incontrato i volontari e le guardie zoofile dell’Organizzazione internazionale protezione animali Oipa, per un incontro organizzato in collaborazione con Simona Callegari, responsabile del plesso scolastico di Ostellato e insegnante d’inglese, e da Cecilia Pancaldi, docente di Scienze integrate. Nel corso del pomeriggio, Gabriella Ruzza (volontaria Oipa), Marika Santi (guardia Oipa) e Enrico Forlani (guardia Oipa) hanno illustrato agli alunni le attività dei volontari (gli Angeli Blu) dalle battaglie legali, alle campagne informative, all’intervento durante eventi calamitosi (terremoti e alluvioni) oltre che introdurre alcuni approfondimenti sul significato della tutela degli animali puntando molto sul concetto di consapevolezza e responsabilità quando si decide di condividere la propria vita con un amico a 4 zampe. Le guardie zoofile hanno successivamente illustrato, attraverso materiale fotografico, alcuni esempi di i nterventi effettuati sul territorio della Provincia a tutela degli animali. Il riscontro da parte delle classi è stato molto positivo con i ragazzi che hanno seguito con interesse e partecipazione. "È la prima volta che entriamo in una scuola ma siamo convinti che sia una strada fondamentale per educare le future generazioni al rispetto per l’ambiente, animali compresi" ha detto Micaela Crisfofori, delagata provinciale Oipa.