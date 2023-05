A tavola con le erbe per festeggiare san Venanzio

LAGOSANTO

Proseguono gli appuntamenti del programma della Sagra della Fragola di Lagosanto, organizzata dalla Pro loco con il patrocinio del Comune e la collaborazione delle associazioni locali. Questa sera, in concomitanza con la festa del patrono San Venanzio, si terrà la ‘Cena delle erbe’, curata dalla professoressa Elisa Mancinelli. Le erbe spontanee del territorio, saranno protagoniste del menù che si rifà alla cucina del passato (per prenotazioni, 346-9552453). In serata vi saranno anche le celebrazioni in onore del patrono: alle 18 la messa nella chiesa di Santa Maria della Neve, e alle 21 la processione per le vie del centro. Domani alle 16.30, è in programma ‘In strada per gioco’. Si tratta di un progetto proposto dalle educatrici del nido e della Scuola del Sorriso di Lagosanto, realizzato dalla Cooperativa Open Group che gestisce il servizio ‘Lagoteen’ dedicato ai ragazzi delle scuole medie: verrà inaugurato il percorso ludico-motorio realizzato dal Centro di Aggregazione Lagoteen in collaborazione con l’artista Riccardo Buonafede presso la pista ciclabile adiacente la Scuola del Sorriso; parteciperanno il sindaco Cristian Bertarelli, la preside Ines Cavicchioli e don Massimo Cavalieri. Seguirà il flash mob a cura di Body Fly Dance Accademy e un momento conviviale. Il tutto sarà coordinato dalla Protezione civile di Lagosanto.