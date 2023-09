A teatro nel segno di Luisa Tagliani Open day tra ricordi e commozione

Didattica e spettacolo, nel segno di Luisa Tagliani. Un open day a teatro è forse il tributo più significativo per un’insegnante che ha dedicato tutta la vita ai suoi allievi. La festa delle scuole di danza, che inaugura la nuova stagione di danza contemporanea del Comunale, si è aperta con un evento in onore di Luisa Tagliani, ballerina, coreografa e docente scomparsa a novembre. Trent’anni fa, Tagliani inaugurava la scuola che ancora porta il suo nome. Ieri, allieve e allievi della stessa scuola – diretta dalla figlia di Luisa, Isabella Minutillo – si sono esibiti sul palco del Comunale, aprendo la serata e anticipando la consegna di una targa dedicata alla fondatrice. "È difficile trattenere l’emozione – afferma l’assessore alla cultura, Marco Gulinelli – l’amministrazione e la Fondazione Teatro Comunale hanno voluto omaggiare Luisa Tagliani con questa targa". Una delle ultime apparizioni della docente su un palco è stata lo scorso anno, all’Abbado, in occasione del primo open day delle scuole di danza del territorio. "Ferrara è una città che danza e che danza bene – aggiunge il direttore del Comunale, Marcello Corvino – per far crescere una comunità ci vogliono grandi maestri. La nostra comunità ha avuto Luisa… e continuerà ad averla".