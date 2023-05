Abbazia accessibile ai disabili "Investimento di 130mila euro"

L’attenzione per i disabili e i meno giovani, la sempre maggiore tutela dal rischio di incendi, le tante iniziative realizzate ed altre in programma, tutto finalizzato a rendere ancor più attrattivo e fruibile il millenario complesso pomposiano. Fra le artefici di questo risultato, la direttrice del Complesso Serena Ciliani (nella foto).

Cosa è stato realizzato?

"Grazie a una serie di interventi abbiamo realizzato, sia in acciaio che in legno, una serie di rampe, fra le quali alcune frutto di un’accurata ricerca di materiali, e in prospettiva anche la creazione di un ascensore per poter far salire i disabili".

Per tutelare dal rischio fiamme quali opere?

"Uno dei nostri obiettivi è quello di riuscire a completare tutta una serie di interventi volti alla sicurezza antincendio della Basilica, di cui alcuni già in essere da tempo. Tuttavia dovendo adeguarci all’evolversi delle leggi e quindi ai continui aggiornamenti, l’ultimo intervento portato a compimento è quello del nuovo sistema di rivelamento fumi. Un impianto all’avanguardia che si è realizzato integrando tutte le tecnologie odierne con la necessità di conservazione del bene che è un bene tutelato".

Quanto sono costati i due interventi?

"Per tutte le rampe e il progetto relativo a tutta l’accessiblità nella sua completezza, alla fine saranno 130mila euro, mentre per l’antincendio circa 100mila e speriamo che il Ministero a breve ci conceda altri fondi per implementare sempre più la sicurezza del Complesso".

Nel passato recente quali sono state le novità più importanti?

"Penso all’apertura straordinaria della cripta, con 2mila visitatori in una sola giornata. Un’apertura che sarà ripetuta gratuitamente il 2 giugno".

Nel futuro?

"Bissiamo quelle della scorsa stagione quest’anno denominate "Il Medioevo luminoso: Pomposa, la musica del colore". Una serie di conferenze e concerti con i gruppi da camera dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, fondata da Riccardo Muti nel 2004".

cla. casta.