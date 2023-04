Abbazia di Pomposa presa d’assalto "Trentamila presenze in 10 giorni"

Funziona molto bene la scelta turistica del comune di Codigoro, lo testimoniano i risultati molto importanti delle visite che hanno assediato il complesso millenario di Pomposa in questo fine settimana. "Se pensiamo che solo nella prima parte aprile abbiamo circa 898 visite guidate – spiega Laura Buzzi che assieme ad Anna Nesterowicz gestiscono l’Ufficio Informazioni Turistiche nei pressi dell’abbazia – possiamo affermare che solo in questa prima parte del mese si siano raggiunte le 30.000 presenze. Lo affermo confrontando le 44.42 dello scorso anno a fronte di 155.000 biglietti per l’ingresso al complesso, quindi con un rapporto di un visita guidata ogni 34 turisti. I dati sull’occupazione delle strutture ricettive del nostro territorio, ancora poche, parlano di una saturazione tra il 95 e 98%, con punte di tutto esaurito in alcuni complessi".

A conferma del grande afflusso c’è un’area parcheggi, sempre a Pomposa, sommersa da camper e pullman. "La politica turistica del comune – aggiunge Laura – privilegia le visite dei grandi gruppi rispetto a comitive più piccole sempre accompagnati dalle nostre brave e preparate guide che sono il valore aggiunto del complesso". Non solo primavera, ma promozione turistica, nell’arco di tutto l’anno, con le camminate che vengono proposte all’interno dell’oasi naturalistica di Canneviè che culminano con la visita della Torre della Finanza, dove si arriverà anche le due ruote con la costruenda pista ciclabile, sull’argine sinistro del Po di Volano. "Strutturiamo un anno sempre più completo ed articolato – prosegue poiché nel periodo autunnale stiamo preparando un turismo esperenziale capace di assaporare l’autunno, pregno dei colori delle piante, con le foglie che cadono e la soavità della fauna selvatica che si prepara all’inverno". Altri dati molto significativi lo straordinario successo di "Ressurexit", all’interno del campanile che ha totalizzato oltre 1.300 visitatori solo in questo fine settimana. Gli organizzatori, per le tantissime richieste, hanno deciso di prorogare le visite all’1 maggio e non a metà mese come previsto. Per molti quella che sembra una visita turistica lungo gli otto piani del campanile, quando scendono si rivela il percorso di un profondo ed intenso viaggio spirituale. Per info ad ingresso gratuito tel. 340-5300299.

cla. casta.