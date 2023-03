Abuso di droghe, la prevenzione passa dalle scuole

Va concludendosi ‘Scuole Sicure’ 20222023, il progetto del Comune di Copparo in collaborazione con la Polizia locale Terre e Fiumi, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici. L’appuntamento coi genitori ha chiuso la serie di incontri di sensibilizzazione tenuti da Elisa Massimo, psicologa, operatrice dell’Unità di Strada (Serd), e dalla Polizia locale Terre e Fiumi, che avevano lo scopo di ampliare la conoscenza e la consapevolezza dei ragazzi su rischi e pericoli e sulle relative implicazioni personali e sociali dell’assunzione di sostanze psicotrope. "Le manifestazioni di disagio dei giovani, acuite dalla pandemia, sono evidenti anche nella nostra comunità – ha affermato il sindaco Fabrizio Pagnoni -. È importante partire dai luoghi di educazione, dalla famiglia alla scuola alla comunità, per costruire la consapevolezza e la coscienza che stanno alla base della crescita e di uno spirito di cittadinanza attiva. In questa direzione muove ‘Scuole Sicure’, che sta dando lusinghieri risultati". La conferma è venuta sia dai feedback dei genitori presenti, sia dal dirigente scolastico Domenico Urbinati. Il comandante della Polizia locale, Gianni Gardellini, ha dato conto dello stato del progetto, che punta principalmente alla prevenzione. ‘Scuole Sicure’, definito da un protocollo d’intesa siglato con la prefettura e finanziato con 13.500 euro sul Fondo per la sicurezza urbana, ha già registrato l’intensificazione delle attività di presidio e controllo.

Valerio Franzoni