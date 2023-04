Addio a Elva e Renata "Donne di grande solidarietà"

CENTO

Cento in questi giorni ha salutato due donne, che sono state parte della storia del territorio. A a 103 anni si è spenta lo scorso 22 aprile, con le esequie fissate per oggi alle 15 a Finale Emilia, Elva Polacchini, una delle storiche centenarie: capista, ha vissuto per molti anni a Reno Centese, ha lavorato tanto in campagna, ma sempre con un occhio di riguardo anche per se stessa, "segreto – diceva lei – per vivere così a lungo". La città, però, piange anche la scomparsa a 92 anni di Renata Andalini, alla quale è stato dato di recente l’ultimo saluto. Zia di Massimo Andalini dell’omonimo pastificio aveva fatto della sua vita un lungo ed enorme gesto di generosità verso chiunque avesse bisogno. "E’ stata una storica collaboratrice della Società San Vincenzo De Paoli e tra le prime a farne parte a Cento, istituzione nata 50 anni fa proprio dalle donne – dice Graziano Grazi – ha trascorso una vita nella nostra associazione e ha continuato la sua opera caritatevole anche tra le mura domestiche offrendo aiuti a chiunque suonasse alla sua porta. Aveva infatti un magazzino con alimenti, abbigliamento e quant’altro, acquistando anche personalmente ciò di cui c’era bisogno. Lei era un punto di riferimento per tanti. Per diverso tempo ha anche fatto parte dei viaggi dell’Unitalsi portando malati a Lourdes. Una vita nella quale ha sempre lavorato nell’ottica del bene comune".

l.g.