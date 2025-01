"Addio Luca", Codigorese in lacrime

Un malore improvviso ha portato via troppo presto Luca Mangolini, 55 anni. Si è spento ieri, avrebbe compiuto gli anni il prossimo 14 gennaio. Era conosciuto per la sua militanza per diverse stagioni, fra gli anni Novanta e Duemila, nella Nuova Unione Sportiva Codigorese.

Era soprannominato il Gattuso della Bassa per quella energia, competitività e potenza fisica che sprigionava quando in mezzo al campo doveva difendere, giocava davanti alla difesa. Talentuoso anche nel lanciare i compagni e metterli in condizione di fare quel gol che vedeva la squadra esultare come un suol uomo. Era tornato dopo varie avventure in altre compagini proprio l’anno in cui la Codigorese dalla prima categoria vinse il campionato, con una squadra formata quasi totalmente di calciatori locali. Salì in Promozione con un’entusiasmante galoppata conclusasi proprio all’ultima giornata, con gli spalti gremiti dai tifosi ai quali regalarono una vittoria che rimase storica.

Tutta la comunità di Codigoro si colorò di granata con una grande bandiera dello stesso colore posta sul "Gigon", il simpatico appellativo del monumento di piazza Matteotti. La stessa comunità che ieri incredula ha saputo della scomparsa di Luca Mangolini. La notizia della sua scomparsa ha fatto immediatamente il giro della cittadina di Codigoro. Luca si era risposato e dopo una figlia dalla prima moglie, dalla seconda aveva avuto due ragazzi. Il diciassettenne Andrea milita oggi nella squadra allievi della Codigorese. Centinaia le testimonianze di vicinanza e cordoglio alla famiglia sulle pagine social per ricordare "quello che era un amico, sempre pronto a mettersi in gioco per gli altri – ricorda il direttore sportivo della Codigorese Simone Ballerini –. Uscivamo assieme anche dopo le partite, era un ragazzo speciale di cui sentiremo la mancanza". La dirigenza della Codigorese lo ha salutato con un post che recita: "Con immenso dispiacere apprendiamo la triste notizia della tua scomparsa. R.I.P ciao Luca. Condoglianze alla famiglia".

