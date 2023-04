"Adoro la mia famiglia Ma ora sono più libera"

Addio al caro vecchio appartamento a pettine in stile anni ’70 con lunghi corridoi e le camere che spuntano ai lati. Il single moderno preferisce i loft o comunque i salotti ampi, con spazi il più possibile grandi. La scelta di vivere da soli, in ogni caso, non è mai facile: lasciare la sicurezze delle casa familiare per quella che si può definire un’avventura risulta a dir poco complicato. Ne sa qualcosa Maria Adele Calanchi, 35 anni, fieramente single, ma non sola: con lei c’è sempre il suo gatto. "Prima abitavo con mia madre e i miei fratelli – racconta –. Ho deciso di provare a vivere da sola dal 2013, prima in affitto poi con un sistemazione più sicura. Per un single oggi non è comunque facile trovare una sistemazione con dei prezzi calmierati. Bisogna cercare tanto, soprattutto se si vuole restare nel cuore della città. Il mio primo alloggio a 350 euro al mese era vicino al Castello. Oggi a questo prezzo sarebbe impossibile trovarlo in quella zona. Sì, i tempi sono cambiati". E sulla ritrovata voglia di uscire di casa di molti coetanei, lei ha una teoria: "La pandemia ha costretto molti a vivere maggiormente a contatto con genitori e fratelli. Prima del Covid c’era il lavoro che ti permetteva di stare fuori casa e ci si vedeva soltanto in determinati momenti. Questa situazione ha portato molti single a pensare a una vita diversa, fuori dalla casa di famiglia. Ecco da dove viene l’incremento di richieste di monolocali".

m.r.