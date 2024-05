Agricoltura e volontariato fanno festa insieme

PORTOMAGGIORE

Laboratori didattici, visite guidate, gastronomia, esposizioni, musica e tantissimi appuntamenti da non perdere. E’ il ricco programma della Festa dell’agricoltura e del volontariato, organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Pro loco, una vetrina per il mondo dell’agricoltura, che ha nel Portuense un territorio vocato, ideale anteprima dell’Antica Fiera di settembre. Per l’edizione 2024 si è alzata l’asticella: "Quest’anno abbiamo aggiunto una giornata in più – spiega Giovanna Toschi, presidente della Pro Loco – arricchito il programma con alcune iniziative, tra cui l’Agriaperitivo". E’ in programma giovedì 9 nello spazio tra il bar Grillo e il parco Colombani, a cura della Coldiretti, rappresentata ieri dal nuovo presidente di zona, l’ex vicesindaco Alessandro Vacchi: una serata a tema agricolo con dj set insieme alle aziende agricole Corte Migliari di Portoverrara e Agrilocanda Val Campotto di Argenta. Per tre giorni, da venerdì 10 a domenica 12, il mondo agricolo avrà la possibilità di far conoscere le proprie eccellenze, unitamente agli artigiani e a oltre venti associazioni di volontariato, con bancarelle e stand sparsi nel percorso del centro di Portomaggiore.

Ci sarà anche uno stand gastronomico, allestito in piazza Umberto I, gestito dagli agricoltori del territorio; confermati poi a grande richiesta il laboratorio dei panificatori portuensi, che allestiranno un forno a cielo aperto per la cottura del pane ferrarese Igp e quello della piadina, rivolto ai bambini. L’associazione tartufai italiani ha organizzato per domenica un evento dimostrativo: la gara di cani da tartufo nel parco Colombani, già proposto con successo nell’ambito dell’Antica Fiera, manifestazione che aveva permesso di raccogliere più di 400 euro, donati poi agli alluvionati di Campotto, Argenta e zone limitrofe, oltre a una donazione di circa 25 sacchetti di crocchette al canile alluvionato di Lugo. Ci saranno anche concerti, uno per sera: venerdì la New Euforika Band, sabato cover rock con "I-Esse" e domenica con Icio Caravita e i musicisti dell’associazione Oltre. Per gli amanti dei motori, domenica mattina ci sarà il raduno delle Fiat 500 e auto d’epoca.

Franco Vanini