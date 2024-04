"Alberi abbattuti ai giardini pubblici di Lagosanto"

Da alcune settimane sono iniziati i lavori di riqualificazione dei giardini pubblici a Lagosanto. E il circolo Pd pone alcune domande, soprattutto in relazione agli abbattimenti di piante e alberi per la realizzazione del progetto. "A prima vista – afferma il gruppo dem –, si notano l’installazione di nuove giostre per bambini, percorsi pedonali e attrezzature ginniche. Fin qui nulla di strano, non conoscendo nei dettagli il progetto. Ciò però che balza agli occhi è l’abbattimento di numerose piante e alberi per realizzare tutto ciò. Addirittura vengono abbattuti due pini, con decenni di vita, che si trovano all’interno del giardino della palestra comunale di fronte al parcheggio del campo sportivo". Da qui, le due domande: "Tutti questi abbattimenti erano strettamente necessari? Non si poteva riqualificare i parchi pubblici, salvaguardando il nostro patrimonio verde? Non bisognerebbe tornare ad avere la consapevolezza che quando si abbatte un albero, significa abbattere una pianta che impiega anni e anni di vita per diventare tale?".