"Alberi abbattuti e sensibilità green. Il Pd locale scopre solo ora il verde"

"Riscontro come solo ora il Pd locale si scopra sostenitore del verde pubblico del paese. La tardiva scoperta dell’importanza del patrimonio arboreo ed erbaceo del nostro Comune è, di tutta evidenza, dettata da fini esclusivamente elettorali e, oltretutto, viziata da una serie di imprecisioni ed omesse informazioni". Ad affermarlo è il candidato sindaco della lista civica ‘R-Innovare Lagosanto’ Gianluca Bonazza (nella foto): "Già a fine febbraio evidenziai come i lavori di realizzazione di palestra outdoor e, in genere, i lavori di manutenzione dei parchi Pinocchio e della Pace avrebbero inevitabilmente visto il sacrificio di ampie aree erbose e l’abbattimento di rigogliosi spazi verdi per far posto a tappeti sintetici e vialetti in cemento. Sarebbe bastato, come fece il sottoscritto a suo tempo, accedere agli atti ed apprendere ciò che l’amministrazione uscente aveva in animo di realizzare".

E rivolgendosi nuovamente al Pd laghese, che aveva posto domande rispetto all’abbattimento di piante nei parchi in via di riqualificazione, Bonazza rincara: "Se la sensibilità green del Pd locale tale deve essere, che sia almeno informata, puntuale e precisa. La Lista R-Innovare Lagosanto ha già verificato che i due pini di cui il Circolo Pd lamenta l’abbattimento, erano affetti da processionaria e, solo in questo caso, il loro sacrificio era necessario. Auspichiamo, per il bene del paese, che i locali esponenti del Pd compiano una più attenta e puntuale verifica di ciò che solo in campagna elettorale pensano di tutelare".