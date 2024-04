Spari in centro, c’è la denuncia. La pistola senza tappo rosso

A 48 ore dal pomeriggio di paura in piazza Sacrati è scattata la denuncia per il giovane che ha sparato con una scacciacani in mezzo al via vai del sabato. Il reato che gli viene addebitato è quello di accensioni ed esplosioni pericolose. Da quanto emerso dalle prime ricostruzioni dei carabinieri, la pistola – seppure innocua e di libera vendita – era sprovvista del tappo rosso che l’avrebbe identificata come un’arma finta. Sono ancora invece da chiarire le ragioni all’origine del folle gesto. Tra le prime versioni trapelate, pare che all’origine della lite ci fosse il tentativo di furto di un monopattino. I fatti sono ormai noti. Tutto è accaduto poco dopo le 15.30 di sabato. In piazza Sacrati scoppia una discussione tra quattro persone. Una di esse estrae quella che più tardi si scoprirà essere una scacciacani e tira il grilletto. Il primo colpo viene esploso all’inizio della piazza. Il gruppo di litiganti si disperde mentre il giovane che impugna la pistola ne insegue uno. Il secondo colpo parte dal lato opposto dello slargo. I botti scatenano immediatamente il caos. Molti dei presenti fuggono, qualcuno trova rifugio all’interno dei negozi. Nel frattempo parte la chiamata al 112. Sul posto arrivano le pattuglie dei carabinieri che individuano rapidamente il responsabile. È lo stesso ragazzo a farsi avanti e a consegnare la pistola. I militari hanno poi ascoltato diversi testimoni per ricostruire i contorni di quanto accaduto poco prima e, soprattutto, per comprendere le ragioni all’origine del gesto.

f. m.