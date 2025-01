Alessio Lega ricorda Matteotti. Voci e note di giustizia e libertà

Il ricordo di Giacomo Matteotti raccontato attraverso la musica. Nel pomeriggio di ieri nella sala dell’ex refettorio di San Paolo si è tenuto lo spettacolo ‘Ma non l’idea: la vita di Matteotti. Vent’anni di resistenza, cento di antifascismo’ di Alessio Lega. L’iniziativa è promossa in continuità con il 2024, centenario dell’assassinio di Giacomo Matteotti, e in vista delle prossime ricorrenze. L’appuntamento è stato introdotto da Elisa Veronese di Spi Cgil. A seguire l’intervento di Antonella Guarnieri, storica del museo del Risorgimento e della Resistenza, che si è soffermata sul contesto storico, culminato con l’uccisione di Matteotti. Al termine, l’esibizione live del gruppo artistico ‘The new poets’, formato dagli studenti e dalle studentesse dell’istituto Copernico Carpeggiani, coordinati dal docente Marco Toscano.

L’appuntamento conclusivo è stato lo spettacolo con le canzoni di Alessio Lega, uno tra i cantautori più conosciuti, stimati e pluripremiati della sua generazione, che ha accompagnato il pubblico in un percorso attorno e su Giacomo Matteotti. Nella sua esibizione l’artista, attraverso la voce e la chitarra ha ripercorso l’intera esistenza del parlamentare socialista, dalla nascita alla morte, toccando temi quali democrazia, libertà, legalità, giustizia, antifascismo, resistenza e storia del nostro Paese. Giacomo Matteotti è stato l’integerrimo deputato socialista, che per primo ha denunciato il regime fascista e ha difeso con coraggio e determinazione ideali e valori civili democratici, per poi essere brutalmente rapito e ucciso dalla polizia politica. "Voi uccidete l’uomo, ma non l’idea" è il verso di una celebre canzone popolare, giunta fino a noi, che fece di Matteotti un eroe e un martire antifascista ben presente e vivo dentro all’immaginario condiviso. Uno spettacolo che si è svolto anche al mattino nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado del circuito cittadino.

Mario Tosatti