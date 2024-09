Alla ricerca del sentimento perduto ’Tutte le direzioni’ con Locasciulli

La ricerca di Marcel Proust era per il tempo perduto, ma sono tanti gli elementi del passato che si possono perdere e che vanno ricercati. L’elemento di Mimmo Locasciulli è il sentimento. Il grande cantautore abruzzese torna nella provincia ferrarese con il suo concerto, Alla ricerca del sentimento perduto, per condurre, con l’aiuto di Marco Di Marzio (contrabbasso), la sua personale recherche musicale nell’ambito del programma di Tutte le Direzioni in Summertime 2024.

Sarà il penultimo appuntamento della rassegna estiva del Gruppo dei 10 e si terrà al Bar Ragno di Comacchio (via Cavour 1, Comacchio) venerdì 30 agosto. Dopo l’uscita del recente e bellissimo album Intorno a trent’anni Revisited, che vede preziose collaborazioni con Eugenio Finardi, Brunori Sas, Stefano di Battista e Setak, "il cerchio si chiude, in un ritorno alle origini, ma con lo sguardo e la sensibilità di oggi", come dice Mimmo Locasciulli, cantante e pianista, tra i più autorevoli esponenti della canzone d’autore italiana. In mezzo, una vita vissuta in profondità e con la schiena dritta. Un viaggio introspettivo, dunque, sulla rotta di un sentimento che porta necessariamente un cantautore come Locasciulli a prendere le distanze da un certo "fuori", non più in sintonia con i ritmi della sua anima. A brani storici reinterpretati, si aggiunge Buonanotte dalla luna, inedito di rara e poetica delicatezza. Al Bar Ragno, accompagnerà il pubblico in un percorso nella sua storia musicale e nella storia della musica italiana più o meno recente, ritmato dal contrabbasso di Marco Di Marzio, polistrumentista di grande versatilità, con il quale Locasciulli collabora da tempo. Mimmo Locasciulli fa il suo esordio al Folkstudio di Roma, nel 1975. Viene considerato uno dei più autorevoli esponenti della canzone d’autore italiana. Ha scritto e cantato con De Gregori, Ruggeri, Ligabue, Alex Britti, Frankie hi-nrg mc, Paola Turci, Patent Ochsner e altri prestigiosi artisti. Ha partecipato, in qualità di big, al Festival di Sanremo nel 1985. Ha già all’attivo diciannove album e in molti di essi sono presenti alcune delle stelle più luminose del firmamento musicale italiano ed internazionale: Greg Cohen, Marc Ribot, Joey Baron, Paolo Fresu, Lenny Pickett, Stefano Di Battista, The Uptown Horns, Fabrizio Bosso, Willy Schwarz, Charlie Giordano, Enrico Pieranunzi, Oscar Valdambrini, Roberto Gatto, Ambrogio Sparagna, Enzo Pietropaoli, Gegè Munari ed altri ancora. Marco Di Marzio è un musicista e polistrumentista estremamente versatile, nonché ottimo arrangiatore. Suona sin da giovanissimo in molte formazioni prevalentemente jazzistiche collaborando così con artisti di livello tra cui: Ozone trio con Marco Di Battista e Pierluigi Esposito, Michael Rosen, Robert Bonisolo, Stefano Di Battista, Ellade Bandini, Massimiliano Coclite, Alessia Martegiani, Fabrizio Mandolini, Cristian Panetto, Fabio Colella, Claudio Filippini e tanti altri. Intanto il suo percorso artistico si intreccia con nomi del calibro di Mogol, Vinicio Capossela, Renzo Arbore, Gegè Telesforo, Stefano Bollani, Simona Moð 053381284.