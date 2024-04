Alla scoperta della capitale del Rinascimento, arriva la nuova mappa

Una nuova ‘veste’ grafica per la promozione turistica della città. Si tratta del progetto che rientra nell’ambito dei finanziamenti di ‘Destinazione romagna relativi al programma turistico di promozione locale 2023 ‘FEel The History - Ferrara capitale del Rinascimento: spazi, storie, monumenti’. I dettagli sono stati presentati mercoledì mattina nella residenza municipale, alla presenza dell’assessore al turismo Matteo Fornasini e Patrizia Guidi, presidente di Po Delta Tourism e Co.ge.tur, due delle aziende della rete temporanea di imprese (RTI), insieme a Dinamica Media, Studio Borsetti e Elite Island, che da settembre 2022 affianca l’amministrazione nel progetto di promo-commercializzazione turistica InFerrara. "L’obiettivo è stato quello di posizionare con migliore e maggiore rilievo Ferrara all’interno della Destinazione Turistica Romagna, integrando la nostra immagine con quella della Destinazione stessa, in linea con il piano di marketing turistico della Regione - afferma l’assessore Matteo Fornasini -.A questo fine abbiamo ritenuto necessario dare un volto più fresco e attuale ai nostri materiali di promozione turistica. Depliant, libretti e altri materiali informativi utili in cui trovano spazio le diverse anime della nostra città, che in questi anni abbiamo promosso con continuità, ma anche la provincia, perché siamo convinti che l’area vasta sia un incredibile punto di forza per il nostro turismo e per l’offerta da proporre ai visitatori". Il progetto, realizzato sotto la direzione dell’ufficio turismo del Comune e con l’assistenza tecnica di Po Delta Tourism e Dinamica Media per la progettazione turistica e il graphic design, si è focalizzato sulla progettazione di nuovi materiali informativi per turisti e operatori di settore. "Tutti i prodotti - ha precisato Patrizia Guidi - mirano alla valorizzazione delle diverse peculiarità che caratterizzano Ferrara e il prodotto turistico da essa espresso. I materiali realizzati sono una mappa della città di Ferrara con indicazione dei percorsi turistici versione unica italiano/inglese. Una ‘bike map’ da manubrio, dedicata al percorso cicloturistico delle mura storiche, sempre nelle due versioni italiano e inglese. Tutti i materiali promozionali saranno in distribuzione allo IAT di Ferrara.

