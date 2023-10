Alla scoperta della Certosa. Itinerari e lezioni in classe, gli studenti sono protagonisti

Un nuovo progetto didattico-educativo per scoprire il patrimonio della ‘Certosa di Ferrara’. Questo a seguito di una recente convenzione sottoscritta tra Ferrara Tua e Fondazione Zanotti. Il progetto, rivolto principalmente alle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado, prevede il coinvolgimento degli studenti attraverso percorsi didattico-educativi e lezioni in classe e online. I percorsi per le scuole sono gratuiti e concordabili con la Fondazione in base alle necessità degli insegnanti.

L’iniziativa è stata presentata, ieri mattina, nella sede della Certosa alla presenza dell’assessore comunale Matteo Fornasini, Luca Cimarelli (Ferrara Tua), Tiziana Poli presidente Fondazione Zanotti e di Vittorio Formignani referente del progetto. "Questa convenzione è un ulteriore tassello – ha spiegato l’assessore Matteo Fornasini – che dimostra come la collaborazione tra istituzioni ed enti del terzo settore possa produrre effetti positivi. Partiamo da un punto fermo: Ferrara è bellissima, ma talvolta ancora da scoprire nella sua interezza. Dopo questi anni, posso però dire che siamo riusciti, grazie al lavoro dell’Amministrazione e all’attività prima di Holding e ora di Ferrara Tua, a comunicare ai nostri cittadini e ai tanti turisti che la Certosa non è solo un luogo di pace per i nostri cari ma anche il più grande museo a cielo aperto di Ferrara". Il progetto didattico-educativo ‘Certosa di Ferrara’, s’inserisce all’interno di tante altre azioni, progetti e attività introdotte negli ultimi anni da Ferrara Tua per valorizzare e raccontare la Certosa di Ferrara. "Dopo aver organizzato e promosso – prosegue Luca Cimarelli presidente Ferrara Tua – mostre, concerti, visite guidate e spettacoli di danza e teatro, abbiamo deciso di aderire alla proposta della Fondazione Zanotti e sottoscrivere questa convenzione. Da subito sono stato convinto dalla qualità del progetto, l’idea di poter coinvolgere scolaresche, anche di fuori provincia, è sicuramente un valore aggiunto. Al giorno d’oggi è sempre più importante stimolare i giovani a conoscere l’immenso patrimonio culturale cittadino, anche quello meno conosciuto, ma soprattutto educarli al rispetto della bellezza di un luogo come la nostra Certosa Monumentale". Un progetto didattico che s’incentra sulla collaborazione con le scuole e i percorsi svolti sul luogo e in classe. "Questo è nato con l’obiettivo – conclude Tiziana Poli presidente Fondazione Zanotti – di offrire alle scuole occasioni e strumenti per accedere al patrimonio storico-artistico di Ferrara e, allo stesso tempo, trattare tematiche riguardanti l’uomo, il senso e lo scopo della conoscenza, dello studio, della vita stessa che di per sé probabilmente la scuola farebbe più fatica ad affrontare. Questa collaborazione finalizzata all’educazione dei ragazzi, è nostro tratto caratteristico che cerchiamo di proporre a chiunque voglia accompagnarci in questa sfida".

Mario Tosatti