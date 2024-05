Hispano-Suiza in centro. Ecco le auto storiche

CENTO

Convergeranno su Cento quattro automobili Hispano-Suiza: l’unica marca che, negli anni ‘20 del secolo scorso poteva contendere prestigio e clientela con la italiana Isotta Fraschini e la britannica Rolls-Royce. Si tratta quindi di un avvenimento straordinario, automobilisticamente parlando, che consentirà al pubblico di conoscere i prodotti di questa Marca ispano-francese; il nome Suiza che compare nel Marchio è dovuto invece alla nazionalità svizzera del ‘deus ex machina’ di queste automobili: l’ingegnere elvetico Marc Birkigt, capace di concepire progetti di insuperabile raffinatezza. Modello centrale in tutta la storia della Hispano Suiza è stata la H6: quella che ha portato al debutto la cicogna in volo a decorazione del tappo del radiatore quasi a consacrare la definitiva ascesa della Hispano-Suiza tra le più ambite automobili del mondo. Equipaggiata di un motore a sei cilindri di 6,6 litri e dotata di un autotelaio allo stato dell’arte per l’epoca, potrà essere ammirata in quattro diversi tipi di carrozzeria: una Coupé Chaffeur carrozzata da Kellner di colore verde e, dello stesso Carrozziere, un allestimento sportivo più unico che raro, denominato Voiture de Course, in colore blu. Altre due Coupé Chaffeur, allestimento molto richiesto per queste automobili da rappresentanza da fare guidare all’autista, saranno presenti a completare un parterre d’eccezione: una firmata da Letourneur & Marchand di colore bordeaux ed una da Binder in colore nero. L’evento avrà due momenti cruciali: domani a Ferrara in piazza Castello e sabato nella sfilata che partirà alle 18.30 da Piazzale Bonzagni per arrivare percorrendo Corso Guercino al Piazzale della Rocca di Cento dove sosterranno per poter essere ammirate dalle 19 sino alle 22.