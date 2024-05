Ambulatori e Medicina genetica. San Rocco, via agli spostamenti

Prende avvio oggi il trasferimento della Genetica medica (settore 17) e da domani trasloca anche l’attività di Oculistica (settore 0), specialistica ambulatoriale (settore 1) nei nuovi locali, all’interno della Cittadella San Rocco. Da lunedì l’attività di specialistica ambulatoriale si sposta quasi completamente al settore 17, a fianco del Cau (settore 19), l’ambulatorio Ortottico e gli ambulatori Dietologici si trasferiscono invece al settore 14 (primo piano), l’ambulatorio Ginecologico si sposta al Centro salute donna di via Boschetto 29. L’ambulatorio infermieristico si sposta dal settore 1 al settore 19, mentre le curve da carico in gravidanza dal 17 al 6. Anche l’ambulatorio Podologico del mercoledì sarà svolto al settore 19, mentre nelle altre giornate al settore 6.

Gli ambulatori di Genetica medica trovano nuova collocazione al settore 15/A. Rimangono al settore 17 i professionisti della Cardiologia impegnati nella gestione dei pazienti in Nao. Per assicurare il regolare svolgimento dell’attività specialistica, senza interruzione dell’attività sanitaria, l’Ausl ha attivato un intervento straordinario per il trasloco degli ambulatori domani e sabato.

Sono 38 gli appuntamenti di oculistica riprogrammati per venerdì 17 maggio, sempre a San Rocco ed è stata potenziata l’offerta con prestazioni aggiuntive, 36 nuove prime visite erogate nelle sedi di Copparo e Portomaggiore previste domani.

L’attività in libera professione prevista il sabato mattina sarà riprogrammata dai professionisti. Avvisati con un sms tutti gli utenti già prenotati circa la nuova collocazione degli ambulatori; inviato un messaggio anche ai genitori dei bambini che effettuano il prelievo ematico all’ambulatorio infermieristico e predisposto un piano di comunicazione per tutti coloro che accederanno a San Rocco sui vari cambiamenti.