Allegria e spensieratezza in piazza. A Scorre arriva Cristina D’Avena

BONDENO

Tutti hanno cantato la Canzone dei Puffi, Kiss Me Licia, Occhi di gatto, Mila e Shiro e centinaia di altre sigle di iconici cartoni animati. Giovedì 5 settembre sul palco di piazza Garibaldi a Bondeno, a cantarle sarà nientemeno che l’interprete ufficiale: Cristina D’Avena, seconda superospite di Scorre – il Festival. Nelle scorse settimane era stato annunciato il cantante che chiuderà la quarte edizione della kermesse, vale a dire Raf con l’esibizione gratuita di domenica 8 settembre, mentre Cristina D’Avena sarà colei che aprirà il Festival. Il concerto di Cristina D’Avena di giovedì 5 settembre prevede l’ingresso tramite il pagamento di un biglietto a tariffa unica di 15 euro: alla pari del concerto di Raf, anche per la cantante saranno disponibili 1600 posti a sedere. I biglietti per Raf, per Cristina D’Avena e per l’intero festival saranno prenotabili da mercoledì 12 giugno 2024 presso la Pinacoteca Civica ’G. Cattabriga’ (edificio limitrofo al Municipio) tutte le mattine dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì. "Con Raf regaliamo alla comunità uno dei più apprezzati cantautori italiani, e con Cristina D’Avena portiamo sul palco una serata di allegria e spensieratezza – sono le parole del sindaco, Simone Saletti –. Cristina D’Avena ha inequivocabilmente segnato positivamente l’infanzia di svariate generazioni di persone: sarà quindi magnifico tornare almeno con la mente indietro nel tempo per rivivere momenti straordinari della nostra vita. Proprio la capacità di saper coinvolgere un pubblico eterogeneo che va dai più giovani agli adulti ci ha convinti ad optare per la cantante bolognese". Scorre il Festival, per la prima volta assoluta, in questa quarta edizione si allunga di un giorno, proseguendo ininterrottamente dal giovedì alla domenica: "Una scelta su cui crediamo fortemente, viste le migliaia di persone che negli anni passati hanno accolto con calore i concerti e le serate in piazza Garibaldi e i suggestivi appuntamenti alla Rocca Possente di Stellata – spiegano l’assessore alla Cultura, Francesca Aria Poltronieri, e l’assessore alla Promozione del territorio, Michele Sartini –. Oltre ai concerti di Cristina D’Avena e di Raf, infatti, in piazza porteremo una bellissima sorpresa che farà da collante fra tutte e quattro le giornate di festival".