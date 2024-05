Alunni alla scoperta del fantastico mondo delle api

COMACCHIO

Le classi quarte delle scuole primarie di San Giuseppe e di Comacchio, in questi giorni, stanno partecipando all’attività di salvaguardia degli insetti impollinatori e della biodiversità nel territorio comacchiese: un progetto ideato in collaborazione tra il Comune di Comacchio, Clara spa, il Museo Civico di Storia naturale di Ferrara, il Circolo Legambiente Delta del Po, con il fattivo apporto di Coop Alleanza 3.0. Gli alunni hanno composto in classe i cartelli che verranno posizionati nelle diverse aree messe a disposizione da Clara spa e dal Comune e, inoltre, hanno preparato le casette ‘Bee hotel’ da appendere sui rami degli alberi vicini all’area prescelta e le "bombe di semi" da lanciare nell’area, delimitata da coppi con disegni e frasi. Il 30 aprile scorso è stata la classe 4B primaria di Comacchio ad allestire due aree: una a Lido degli Estensi in via Cagliari, l’altra su viale degli Etruschi a Lido di Spina, nei pressi dell’imbocco della ciclabile che attraversa le Valli di Comacchio. Sono stati diversi i ciclisti a fermarsi per vedere cosa stavano allestendo gli alunni, assieme alle insegnanti Patrizia Castiglia e Cinzia Zanni, e a Susanna Pucci del Circolo Legambiente Delta del Po. Gli studenti hanno accolto i turisti cantando la canzoncina "Ci vuole un fiore" e con slogan dedicati al rispetto dell’ambiente e della biodiversità.