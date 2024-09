Ambiente e sviluppo sostenbile, in Fiera prende il via Rem Tech Expo

Inizia oggi a Ferrara Expo, per concludersi venerdì, la diciottesima edizione di RemTech Expo, un evento insignito per il secondo anno consecutivo con la medaglia del presidente della Repubblica. Hub tecnologico ambientale specializzato sui temi del risanamento, della rigenerazione e dello sviluppo sostenibile dei territori, RemTech sarà luogo di condivisione e di cooperazione sulle policy dell’agenda politica nazionale e internazionale, in cui esperti, decision maker, imprenditori e professionisti del settore discuteranno le sfide del terzo millennio. L’appuntamento si caratterizza per essere non solo un momento di rappresentazione dello stato attuale e di condivisione delle prospettive future, ma di incontro di una comunità di esperti, nazionali e internazionali, che opera in forma permanente e in cui il comparto pubblico ed il settore privato hanno la straordinaria opportunità di confrontarsi in maniera costruttiva ed efficace, sviluppando pensieri e progettualità a supporto del Paese, dell’Europa e del pianeta.

Al RemTech Expo sarà infatti presentata l’ultima relazione del commissario unico alle bonifiche delle discariche abusive, sullo stato attuale in cui versa l’Italia a causa di una procedura d’infrazione nei confronti dell’Ue dal 2014. Tanti, trasversali e attuali i temi che caratterizzeranno la kermesse, intorno ai quali si svilupperanno l’area narrativa ed espositiva e il ricco programma di appuntamenti e conferenze: Stati generali del risanamento, Rigenerazione e sviluppo sostenibile dei territori per la transizione giusta; Stati Generali del mondo del lavoro; Smart ports, le Autorità di sistema portuale quali hub di innovazione; Progettazione e gestione delle infrastrutture in aree esposte a rischi naturali; Stati generali del pronto intervento, della manutenzione e del monitoraggio; Disegno di legge sul codice della ricostruzione; Le esperienze dei commissari di governo, evento a cura di Sogesid; La tutela della risorsa acquifera sotterranea, evento a cura del Consiglio Nazionale dei Geologi; Gestione della risorsa idrica ai fini delle filiere produttive, a cura di Anbi. Prenderanno parte al taglio del nastro, tra gli altri, Andrea Moretti, presidente di Ferrara Expo, il vicesindaco Alessandro Balboni, Gilberto Pichetto Fratin, ministro all’Ambiente e alla sicurezza energetica, Gian Marco Centinaio, vicepresidente del Senato e la presidente della Regione Irene Priolo.