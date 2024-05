Amministrative, la Lega con Pagnoni: "Confermiamo un ottimo sindaco"

COPPARO

Tanti volti nuovi sono entrati a far parte della lista della Lega di Copparo, che sostiene la ricandidatura a sindaco di Fabrizio Pagnoni. Ieri, in un noto bar del centro cittadino, sono stati presentati i candidati consiglieri alla presenza dell’onorevole Davide Bergamini, del segretario comunale del partito (anch’esso in lista) Fabio Felisatti e dello stesso Fabrizio Pagnoni. Nel garantire il proprio sostegno al primo cittadino uscente in corsa per il secondo mandato consecutivo, l’onorevole Bergamini ha sostenuto come Pagnoni "abbia rappresentato un valore aggiunto per l’opera amministrativa a Copparo, dando un’impronta nuova al Comune. Con queste elezioni c’è la possibilità di riconfermare un ottimo sindaco, con la capacità di portare istanze del territorio sui tavoli provinciali, e dare continuità al lavoro sul territorio".

Un obiettivo che sarà perseguito con il contributo dei candidati consiglieri della Lega, che presenta una lista composta di persone che hanno già fatto parte dell’amministrazione e del Consiglio comunale, "e volti nuovi, che con le loro esperienze personali e professionali – ha sottolineato Bergamini – potranno rappresentare un valore aggiunto. Tutti insieme saranno "occhi e orecchie" del sindaco sul territorio". Fabio Felisatti vede "una squadra con tanta voglia di mettersi in gioco" e rimarcato la necessità di dare continuità all’attività amministrativa su Copparo "per completare il progetto avviato nel primo mandato, a fianco di Fabrizio Pagnoni, il sindaco della gente". Pagnoni ha ringraziato sentitamente Bergamini e Felisatti, i candidati consiglieri della Lega (partito al quale è iscritto e di cui è militante) che ha presentato uno ad uno: tra le conferme, quelle dell’attuale assessore ai Lavori Pubblici Cristiano Pirani e dei consiglieri Enrico Bruciaferri, Alessandro Grandi e Michela Rossetti; poi le "new entry" Dario Fioravanti, Marzia Alvoni, Filippo Bertasi, Barbara Bruciaferri, Alessia Grandi, Barbara Grandi, Luca Lazzari, Marcello Mari e Giulia Simonini; come detto, a completare la lista, è il segretario comunale Fabio Felisatti. "Voglio rimarcare un aspetto significativo – ha rimarcato Pagnoni -: i dati ci dicono che la nostra amministrazione ha viaggiato al doppio della velocità rispetto a chi ci ha preceduto. Tanto è stato fatto, ma tante altre cose ci sono da fare: ci sono ancora tante opportunità da cogliere per il territorio e vogliamo assolutamente farlo".

Valerio Franzoni