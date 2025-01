Anci, Accorsi nominato consigliere. Seguirà marketing e comunicazione

Il sindaco di Cento, Edoardo Accorsi, è stato nominato consigliere nazionale di Anci. "Rappresenta un riconoscimento dell’impegno e del lavoro svolto da Accorsi – spiega la nota del Comune – nel panorama amministrativo locale. Il ruolo di Consigliere Nazionale gli permetterà di portare le istanze dei Comuni all’attenzione del governo centrale, contribuendo alle politiche di sviluppo territoriale e alla valorizzazione delle realtà locali".

Oltre a ciò, al sindaco di Cento è stato conferito anche l’incarico di Coordinatore Tematico Politico con delega a marketing e comunicazione per ANCI Emilia-Romagna. "Sono onorato di poter rappresentare, insieme ad altri colleghi della Regione, i comuni dell’Emilia-Romagna a livello nazionale e di assumere un ruolo di responsabilità all’interno di Anci", ha sottolineato Edoardo Accorsi.

"Desidero ringraziare il Presidente Anci Emilia-Romagna, Marco Panieri, per la fiducia, lavoreremo bene insieme nel rappresentare le amministrazioni locali e le tante istanze e i tanti problemi che le affliggono da lungo tempo in diversi settori. Proprio ieri si è tenuta la prima riunione dei coordinatori tematici di Anci Emilia-Romagna a Bologna, dove con i colleghi ci siamo confrontati sul lavoro che ciascuno di noi deve fare sulle proprie deleghe a livello regionale e quali sono le necessità da portare a livello nazionale. Metterò come sempre il mio massimo impegno. Sono contento perché questi impegni all’interno di Anci Regionale e Nazionale permetteranno alla nostra città di entrare sempre di più in relazione con le altre città italiane, un obiettivo che come amministrazione ci siamo posti sin dall’inizio mandato".