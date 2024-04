Arcieri e balestrieri, tornano le gare

La compagnia ‘Arcieri e Balestrieri del Borgo’, in attività dal 1989 nel campo dell’arcieria, propone quest’anno un programma di manifestazioni vario e interessante. Da due anni l’associazione utilizza il campo sportivo di Sabbioni come sede e campo di tiro, valorizzando e sistemando con le proprie forze il luogo affidatole dal Comune, con l’obiettivo di renderlo fruibile a chi vuole praticare tiro con l’arco. Proprio per valorizzare gli spazi assegnati, l’associazione ha deciso di sfruttare il centro sportivo anche come campo gara per due manifestazioni sportive con un format diverso dal solito. Il calendario inizia con la seconda edizione della gara a squadre nella giornata di giovedì 25 aprile, e proseguirà poi domenica 12 maggio con la sperimentazione della gara uno contro uno; il 7 luglio è in programma invece la 26esima edizione de ‘L’anello d’oro’, una gara in abito storico che dopo più di vent’anni torna a Ferrara, precisamente alla delizia estense dei Bagni Ducali, all’interno delle mura. L’offerta degli arcieri si conclude domenica 15 settembre con la terza ‘Tenzone d’Odisseo’, anch’essa ai piedi delle mura tra il baluardo di San Pietro e quello di Sant’Antonio, dove verranno allestite le tappe del viaggio di Odisseo. Durante le manifestazioni l’associazione darà la possibilità a tutti di cimentarsi con il tiro con l’arco: nel rispetto dello spirito sportivo e per la diffusione della specialità anche come ‘terapia’ per la riabilitazione di persone fragili, si è deciso di invitare un istruttore che si occuperà della riabilitazione attraverso il tiro con l’arco. Tutte le manifestazioni godono del patrocinio del Comune e della Regione Emilia-Romagna; l’associazione promuove insieme alla Decathlon una giornata di avvicinamento al tiro con l’arco e ha aderito al bando ‘Frazioni per tutti’.

j.c.