Arena e Karlsson a Pontedera vogliono esserci

Arena e Karlsson lavorano per entrare nella lista dei convocati per la gara di Pontedera. È questa la notizia più importante proveniente dal centro di via Copparo, dove il difensore e il centravanti stanno provando ad accorciare i tempi di recupero dai rispettivi infortuni al flessore e al polpaccio. Gli esami strumentali effettuati all’inizio di questa settimana, avevano evidenziato significativi miglioramenti, ma non ancora la completa guarigione dei due atleti che negli ultimi giorni però hanno avvertito sensazioni positive.

Detto questo, difficilmente mister Dossena deciderà di utilizzarli con il rischio concreto di una ricaduta. Più probabile che il rientro a pieno regime di Arena e Karlsson avvenga nel turno successivo in casa con la Vis Pesaro. Ci sono buone possibilità di riuscire a recuperare anche Ntenda, che comunque tra scelte tecniche e infortuni non scende in campo da esattamente due mesi. E più in generale ha giocato complessivamente 86 minuti distribuiti in quattro spezzoni non proprio indimenticabili tra la seconda e la settima giornata. Per il resto, sono confermate le indicazioni dei giorni scorsi, con la concreta speranza di vedere all’opera El Kaddouri almeno per metà del secondo tempo.

ARBITRO. Toccherà a Stefano Milone della sezione di Taurianova (provincia di Reggio Calabria) dirigere l’incontro tra Pontedera e Spal. Il fischietto calabrese sarà coadiuvato dagli assistenti Ferdinando Pizzoni di Frattamaggiore e Bruno Galigani di Sondrio, e dal quarto ufficiale Emanuele Velocci di Frosinone. L’arbitro Milone ha diretto la Spal una sola volta, ed è un precedente favorevole ai biancazzurri, vittoriosi sul campo del Sestri Levante (2-3 con gol di Maistro e doppietta di Petrovic) nella fase finale della scorsa stagione.

CAMPAGNA NASTRO BLU. In questi giorni associazioni e ambulatori Lilt organizzano visite e incontri informativi dedicati alla prevenzione delle patologie tumorali della sfera genitale maschile. A questo proposito, il volto di Pierluigi Collina e il cartellino blu entreranno in 30 stadi di serie C durante la diciassettesima giornata di campionato. In campo, l’arbitro consegnerà il cartellino blu ai capitani che lo esibiranno alla squadra e al pubblico, mentre lo speaker dello stadio racconterà il significato del gesto di prevenzione promosso dalla campagna e i led di bordo campo mostreranno la grafica dedicata.

Attraverso questa importante campagna di sensibilizzazione, la Lega italiana lotta contro i tumori (Lilt) mira a diffondere un messaggio chiaro e forte: la prevenzione non è un atto occasionale, bensì un grande impegno costante, strettamente legato a stili di vita sani e consapevoli per tutti.

